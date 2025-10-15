Argentina ganó y se metió en la final del Mundial Sub 20

Derrotó 1-0 a Colombia con gol de Mateo Silvetti, quien reemplazó a Subiabre, y este domingo jugará por el título ante Marruecos.

Con el delantero comodorense Ian Subiabre de titular, la Selección Argentina Sub 20 de fútbol le ganó este miércoles 1-0 a Colombia y se clasificó, como hace 18 años, para jugar la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

El gol del partido, jugado en el Estadio Nacional “Julio Martínez Prádanos” de Santiago, lo marcó Mateo Silvetti a los 27 minutos del segundo tiempo.

Colombia fue el primero en intentar golpear. Con una jugada desde la izquierda, Perea logró romper la última línea defensiva de Argentina y Canchimbo tuvo el primero con un cabezazo en el segundo palo, pero fue bien neutralizado por el arquero Barbi.

Promediando los 20 minutos de juego, Argentina empezó a merodear el área rival. Prestianni fue el primero en poder inquietar con un remate que se perdió cerca del palo izquierdo. Y Sarco, tras una buena jugada colectiva, casi se viste de asistidor con un centro atrás venenoso que el arquero colombiano terminó desviando con lo justo.

Arizala respondió con un remate de media distancia que, tras una buena triangulación, se perdió muy cerca del palo derecho.En el arranque del complemento, la Albiceleste lo tuvo en los pies del recién ingresado Silvetti, que recibió dentro del área, pero no pudo darle dirección a su remate cruzado.

El conjunto colombiano también sacudió rápidamente con un disparo cruzado de Rentería que se topó con una respuesta espectacular del arquero Barbi y, en el rebote, con un cierre perfecto de Tobías Ramírez.Palo y palo, el complemento no daba respiro. Arizala lo tuvo con un cabezazo bombeado pero otra vez Barbi, con una tremenda volada, logró seguir con el arquero en cero.

A los 27 del segundo tiempo, apareció una de las manijas del equipo: Prestianni encaró cerca del área y habilitó nuevamente a Silvetti que, en esta oportunidad, definió con un delicado toque que se metió contra el palo derecho ante la salida del arquero.

A 10 minutos del final, Rentería vio la segunda amarilla por una infracción en mitad de cancha y dejó a su equipo con 10.

La Albiceleste fue juego, inteligencia, pero también corazón. Supo entender los momentos del partido y por eso, el equipo de Diego Placente está en la final del Mundial Sub 20 y ahora irá con todo por el título ante Marruecos, que en la otra semifinal venció por penales a Francia por 5-4, tras empatar 1-1 en los 120 minutos del partido.