Argentina no pudo con Canadá pero sigue en carrera por la clasificación

Perdió 75-41 en su tercera presentación del Premundial femenino de básquet. Este domingo se medirá ante Hungría a partir de las 8:30.

La Selección Argentina Mayor Femenina de básquet cayó por 75-41 ante Canadá en su tercera presentación del Premundial y este domingo enfrentará a Hungría desde las 8:30 en su búsqueda por un lugar en Berlín 2026.

Fue un encuentro cuesta arriba para el elenco nacional que rápidamente cayó en una desventaja de 12-1 en los tres primeros minutos. Canadá demostró efectividad e impuso condiciones en el poste bajo. Tardó en llegar la primera conversión de campo para Argentina, que cerró abajo el primer período por 29-8. Cayó la puntería del elenco norteamericano en el comienzo del segundo parcial y las chicas se mostraron mejor plantadas en el costado defensivo. El crecimiento también se trasladó al ataque, con mayor efectividad de cancha y un reparto más equitativo del goleo. El capítulo finalizó 16-14 para Canadá que se marchó al vestuario arriba por 45-22.

A la vuelta de los vestuarios Argentina volvió a tener problemas con sus porcentajes ante una defensa rival que impuso su diferencia física cerca del canasto. Canadá sostuvo los 16 puntos del cuarto anterior y ganó el parcial por 16-7, dejando las cosas 61-29. Con la historia juzgada en el último cuarto, ambos equipos aprovecharon para rotar los planteles y asegurarle descanso a sus principales. El elenco canadiense ganó el parcial por un doble y la historia finalizó 75-41.

Julieta Mungo fue la máxima anotadora de Argentina con 12 unidades, Florencia Chagas, Laila Raviolo y Delfina Saravia sumaron cinco puntos cada una. El elenco nacional lanzó para un 24% de campo con apenas 9 de 39 en dobles.

Con este resultado, las chicas quedan con registro de un triunfo y dos derrotas, igualadas en el tercer lugar del grupo con dos partidos por jugar. El próximo desafío será este domingo, desde las 8:30 ante Hungría, un rival directo. Las dirigidas por Gregorio Martínez siguen en carrera por la clasificación al Mundial de Berlín 2026. Necesitan ganar ambos juegos para asegurarse el boleto o ganar uno y esperar otros resultados favorables.