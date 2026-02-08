Argentina perdió con Corea del Sur y deberá jugar por la permanencia

El equipo de Javier Frana cayó 3-2 en Busan y quedó eliminado de los Qualifiers de la Copa Davis.

Argentina encontró un obstáculo insuperable en la Copa Davis 2026, cayendo eliminada en vibrante primera ronda de Qualifiers (3-2) en su visita a Corea del Sur. Los sudamericanos, con un equipo repleto de debutantes en la competición, estiraron hasta el punto definitivo una serie sin premio que arroja un horizonte evidente: el repechaje de septiembre para mantener la categoría.

El grupo capitaneado por Javier Frana puso el corazón en el Gijang Gymnasium de Busan, con la esperanza de completar un fin de semana de unión interna. Después de cerrar con igualdad la jornada del sábado (1-1), los argentinos volvieron a la cancha con el objetivo asentar sus opciones a domicilio.

El punto de dobles devolvió la ventaja a los sudamericanos, con el triunfo de Guido Andreozzi/Federico Gómez sobre Jisung Nam/Uisung Park 6-3, 7-5 como estímulo en las primeras horas del domingo. La dupla argentina, debutante en Copa Davis, asumió con sangre fría la responsabilidad para recuperar el control en la eliminatoria.

Sin embargo, Corea del Sur respondió en los dos últimos puntos individuales para hacerse con la victoria. En un pabellón volcado a su favor, la reacción de Soonwoo Kwon (6-4, 4-6, 6-3 sobre Thiago Tirante) y el triunfo definitivo de Hyeon Chung (6-4, 6-3 a Marco Trungelliti) confirmó el pase de los asiáticos a la siguiente fase.

Ahora, Corea del Sur medirá al ganador de la serie que enfrenta a Países Bajos con India en la 2ª Ronda Clasificatoria de Copa Davis, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre.

Por su parte, Argentina deberá acudir al repechaje para mantener la categoría en el Grupo Mundial. Entre los posibles rivales para el cuadro albiceleste están confirmadas naciones como China, China Taipei, Finlandia, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Paraguay, Polonia, Suiza o Turquía.