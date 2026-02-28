Argentina recibió un duro golpe de Uruguay

La Selección cayó de local 61-44 por la segunda ventana internacional de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027. El lunes se medirá ante Panamá, que le ganó a Cuba 84-81.

En el estadio El Templo del Rock del club Obras Sanitarias, La Selección Argentina de básquet, que presentó algunas bajas, cayó frente a Uruguay por 61 a 44. Gonzalo Corbalán fue el jugador de mayor valoración albiceleste con 14 puntos y 2 rebotes. Este lunes, enfrentará a Panamá, desde las 18:30, por la cuarta fecha de los Clasificatorios FIBA Rumbo a la Copa del Mundo 2027.

Uruguay se quedó con la primera mitad en ventaja y se fue al descanso arriba por 30 a 22, tras un arranque de partido donde la fricción, la paridad dominaron las acciones. El conjunto celeste logró imponer su ritmo, mostró efectividad en ataque de la mano de Joaquín Rodríguez y Emiliano Serres y supo capitalizar sus momentos para construir una diferencia que lo dejó con el control del juego al término de los primeros 20 minutos.

Argentina no estuvo fino con el tiro exterior, con posesiones largas y poca circulación de balón, lo que dificultó la generación de opciones claras.

Uruguay fue de mayor a menor en el tercer cuarto: tras un buen inicio, cerró con dudas por malas decisiones y pérdidas, lo que permitió la reacción de Argentina con Gonzalo Corbalán como referencia para sostener al equipo, aunque el “Celeste” se llevó el parcial 41-35.

En el último período se mantuvo el goleo bajo y Uruguay aprovechó las desconexiones defensivas y la baja efectividad local para estirar la diferencia y cerrar el juego con claridad por 61 a 44.

……………….

Síntesis

Argentina 44 / Uruguay 61

Argentina (15+7+12+9): José Vildoza 6, Gonzalo Corbalán 14, Nicolás Brussino 2, Bautista Lugarini 3 y Gonzalo Bressan 1 (fi); Alex Negrete 5, Leonardo Lema 7, Juan Ignacio Marcos 2, Juan Bocca 0, Javier Saiz 2 y Dylan Bordón 2. DT: Pablo Prigioni.

Uruguay (16+14+11+20): Bruno Fitipaldo 10, Joaquín Rodríguez 20, Gonzalo Iglesias 0, Mateo Bianchi 0 y Emiliano Serres 14 (fi); Santiago Vescovi 4, Nicola Pomoli 3, Pablo Gómez 3, Nicolás Martínez 0 y Martín Rojas 7. DT: Gerardo Jauri.

Parciales: 15-16, 22-30 y 35-41.

Arbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Alexander Grant (USA) y Cooper Toppings (Canadá).

Estadio: Templo del Rock (Obras).

………………..

Panorama – 3ª fecha

- Estados Unidos 79 / República Dominicana 87.

- Brasil 94 / Venezuela 84.

- Chile 78 / Colombia 86.

- Argentina 44 / Uruguay 61.

- Panamá 84 / Cuba 81.

Foto: FIBA Americas.