Joaquín Arbe busca otro triunfo en Rosario

El atleta chubutense participará este sábado de la 22ª edición de la Carrera Nocturna Sonder. La prueba, que tiene una distancia de 10 kilómetros, comenzará a las 20:26.

Este sábado desde las 20:26, se realizará en la ciudad de Rosario la 22ª edición de la Carrera Nocturna Sonder con la participación del atleta chubutense Joaquín Arbe, quien cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes.

Vale destacar que el deportista nacido en Esquel ya se adjudicó esta prueba en el año 2024 con un tiempo de 28:58 para cubrir los 10 kilómetros, donde marcó el nuevo récord del circuito, que tuvo largada y llegada en el Monumento a la Bandera. Un año después, repitió triunfo, por lo que es el último ganador de esta importante prueba nacional.

En diálogo con Arbe, una vez aterrizado en Buenos Aires, adelantó que "hay un buen nivel de atletas elite en esta carrera, voy a dar lo mejor para volver a quedarme con el triunfo. Arranqué el año bien corriendo la Corrida de Crónica en Comodoro y la pude ganar y para esta de Sonder vengo muy bien. Además, la otra semana corro de nuevo en Cipolletti los 10k que corresponden al Campeonato Argentino", adelantó.

Arbe también agradeció a Chubut Deportes por el respaldo y la ayuda con algunos de los pasajes para llegar a destino y poder representar nuevamente a la provincia de la mejor manera.