"Coco" Muñoz y su deseo de volver al primer nivel

Luego de una lesión que lo mantuvo alejado de la competencia en el final del año pasado, el atleta olímpico, oriundo de Gualjaina, se pone como objetivo volver a estar en los primeros planos del maratón y ser integrante nuevamente de la selección argentina.

Eulalio “Coco” Muñoz pasó por Comodoro Rivadavia y, como es habitual, dejó su huella en la 60º Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica, quedando en la cuarta posición en el exigente circuito de los 16K.

El deportista olímpico sufrió una lesión el año pasado que lo tuvo sin actividad. Sin embargo, se recuperó en nuestra ciudad y volvió a competir: “Estoy contento de estar nuevamente compitiendo y corriendo, arranqué el año con la Corrida del Diario Crónica, que es la más importante que tiene Chubut”.

Posteriormente, el oriundo de Gualjaina ganó la distancia de los 10K en la primera edición de Madryn Corre de Noche en Puerto Madryn. Próximamente tendrá una competencia en Cipolletti (marzo) y después será protagonista en una carrera en La Pampa.

Pero el atleta va más allá y encara la temporada “pensando a futuro, en volver al maratón, el año pasado por una lesión no pude estar en muchas competencias, pero gracias a Dios ya estoy activo nuevamente”, expresó.

Y fundamentó que el principal objetivo es el maratón porque “es la prueba central y es lo más importante que tenemos este año. Estoy preparándome de la mejor manera”.

Muñoz tiene claro que “lo más importante va a ser tratar de clasificar al Panamericano de Maratón y buscar nuevamente estar en la Selección Argentina, en donde hace un tiempito que no estoy, trataremos de volver al nivel donde supimos estar”.

En ese sentido, explicó que “la marca mínima para estar en el maratón es de 2 horas y 13 minutos, es una marca en la cual ya he corrido. Obviamente que hay que entrenarse y prepararse de la mejor manera, seguramente más adelante tengamos una preparación en la altura, en Cachi (Salta), luego buscar un maratón donde poder hacer esa mínima y representar al país nuevamente”.

“Coco” Muñoz visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para mostrarle la planificación en torno al calendario deportivo de la temporada 2026.

“Estoy agradecido con Hernán Martínez y con todo el equipo del Ente Comodoro Deportes que me vienen dando una mano. Estuvimos reunidos planificando el año y seguimos contando con el apoyo para este año. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas para lograr, así que tenemos que trabajar duro como lo venimos haciendo”, sentenció.