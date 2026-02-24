Boca ganó con un doblete del debutante Adam Bareiro

El “Xeneize” derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16vos. de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia, jugará con el ganador de Sarmiento de Junín-Tristán Suárez.

Boca Juniors, con un doblete del debutante Adam Bareiro, le ganó este martes por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo del Federal A, y con ese resultado, avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El partido, que se jugó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, tuvo el arbitraje de Facundo Tello. Y los dos goles los hizo Bareiro, el flamante refuerzo que sumó el equipo que conduce Claudio Ubeda.

La primera llegada de peligro fue de Boca, a los cuatro minutos, con un mano a mano por derecha de Bareiro, que quiso picar la pelota pero no pudo superar el achique del arquero Nicolás Dormisch.

Gimnasia tuvo su primer acercamiento a los 13 minutos, con un remate potente, bajo y al primer palo de Franco Cáseres, desde el borde izquierdo del área, que se fue ancho.

A los 30 minutos, Tomás Belmonte capturó una pelota suelta en el área y remató rápidamente, aunque un defensor alcanzó a bloquear su disparo.

El “Xeneize” tuvo su mejor llegada de la primera parte a los 38 minutos, con un córner bajo al primer palo que permitió el disparo de “palomita” de Marco Pellegrino, el cual dio en el travesaño.

Hasta que a los 40 minutos, luego de un centro desde la izquierda de Lucas Janson, Bareiro empujó la pelota sobre el primer palo para marcar el 1-0.

Boca tuvo el primer ataque de riesgo del complemento en el primer minuto, con un pase largo del defensor Nicolás Figal para el chileno William Alarcón, que quedó mano a mano pero no tuvo recursos para superar el achique de Dormisch.

El cuadro de Ubeda llegó al segundo y otra vez por el mismo autor del primer gol. Un centro de Malcom Braida al primer palo habilitó el cabezazo de Bareiro, para que el ex Fortaleza de Brasil ponga el 2-0.

Cuando iban 19 minutos, un centro atrás desde la derecha de Belmonte habilitó a Milton Delgado, cuyo remate bajo y centralizado fue desviado por Dormisch, aunque el rebote casi se mete por su palo derecho.

A los 33 minutos, un pase en profundidad dejó mano a mano a Miguel Merentiel, que intentó abrir el pie derecho pero el arquero de Gimnasia pudo desviar su remate de gran manera.

De esa manera, Boca se clasificó a la próxima instancia del certamen, donde deberá enfrentarse con el ganador del partido entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.