El Triatlón Cross Aniversario Comodoro Rivadavia tuvo su 1ª edición

Se realizó el último domingo la 1ª edición del Triatlón Cross Aniversario Comodoro Rivadavia en la costa de Caleta Córdova, con cerca de 70 participantes entre nadadores, ciclistas y corredores que disfrutaron de una jornada ideal, con mar calmo, poco viento y un entorno natural único entre el mar patagónico y la meseta.
Organizado por Comodoro Corre, con la colaboración de Nadadores del Golfo y el cuerpo de guardavidas, el evento se disputó en dos modalidades: Distancia larga (750 m. natación + 20 km. MTB + 5 km. Running) y Distancia corta (350 m. natación + 10 km. MTB + 2,5 km. Running).
El evento contó con atletas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Deseado y Rawson, entre otras localidades de la región. Jesús Rojas y Laura Décima fueron los más rápidos en la categoría competitiva, mientras que Nahuel Vargas y Natalia Gómez lideraron la promocional. Las postas brindaron un gran espectáculo y mantuvieron la emoción durante toda la mañana.
La organización agradece al Ente Autárquico Comodoro Deportes, Escuela Provincial 7703, Daniela y Ezequiel de Nadadores del Golfo, Pino Bellido, Carolina Almeida, triatletas, amigos y familiares de Comodoro Corre por acompañar y hacer posible esta gran jornada.
Clasificación General
750mts - 20K - 5K - Caballeros
1.- Rojas, Alberto Jesus (Libre) 1:42:31
2.- Mesa, Javier (Libre) 1:45:45
3.- Aranda, Aldo Javier (Neptuno) 1:49:16
4.- Villegas, Carlos Martin (Teckel) 1:51:52
5.- Dorazio, Jorge (Acuarium) 1:52:16
6.- Azcaray, Fernando (Libre) 1:52:52
7.- Morales, Andres Eduardo (Libre) 1:54:47
8.- Rojas, Lucas Daniel (Jungla Box) 1:55:24
9.- Utrera, Martin (Libre) 1:58:20
10.- Humphreys, Alberto Matias (Kasike Team) 1:58:44
750mts - 20K - 5K - Damas
1.- Décima, María Laura (Piuke) 2:20:19
2.- Pailahueque Giordano, Millaray (R-Evolución) 2:22:55
3.- Barrera, Candelaria Samira (Nómades Trail) 2:33:01
375mts - 10K - 2.5K - Caballeros
1.- Vargas, Nahuel (R-Evolución) 59:21
2.- Díaz, Miguel Angel (Wenuy) 1:01:33
3.- Fiore, Francisco Horacio (Libre) 1:04:37
4.- Melo, Leandro Emanuel (Jungla Box) 1:08:30
5.- Romano, Mauricio (Wenuy) 1:10:22
6.- Awstin, Joel (Libre) 1:18:11
7.- Mella, René Hernán (Libre) 1:22:11
375mts - 10K - 2.5K - Damas
1.- Gómez, Natalia Andrea (Libre) 1:11:25
2.- Quelimpani, Laura (MAUI) 1:21:18
3.- Reynoso, Melisa Mariel (Agrupación Los Lebreles) 1:24:19
Posta Damas
1.- Team Renacer - Abello, Carolyn / Andrade, Gimena / Ansin, Antonella 2:01:49
Posta Caballeros
1.- SNAI - Andrade, Sebastián / Perea, Leonel / Laszeski, David 1:53:55
2.- Corrida - Rodríguez, David / Montiel, Gustavo / Rodríguez, Pablo 2:17:39
Posta Mixtos
1.- CAS Team - Ibarra, Santiago / Gómez, Ariel / Cárcamo, Florencia 1:41:42
2.- Iron Team - Castro, María / Robledo, Gabriel / Simeoni, Fiorella 1:54:17
3.- Trident RYM - Zambrano, Ricardo / Lizardia, Mauro / Castillo, Yolanda 2:06:31
4.- Olimpia - Escalante, Daniela / Contreras, Humberto / Rojas, Lucas 2:30:15