Taekwondo Patagonia se enfoca en la Copa del Mundo

La artista marcial Mickaela Caamaño se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para ratificar el apoyo institucional al Grupo Taekwondo Patagonia (ITF), del cual es una de las referentes. La entidad dirigida por el maestro Orlando Velásquez (VII Dan) afronta un 2026 intenso, con torneos regionales y competencias rankeables para el próximo objetivo principal, que es la Copa del Mundo que se disputará a mediados de año en España.

La excampeona mundial de taekwondo en formas ITF 2019 (Inzell, Alemania) comentó: “este año viene cargado de torneos, tanto los regionales de siempre, como los ranqueables para el Mundial del año que viene y la Copa del Mundo que se espera a mitad de año, que es el objetivo principal para varios, pero sin descuidar los rankeables, porque entrar al mundial que es el sueño de todo deportista”.

“En mi caso, intentaré una vez más. El de mis compañeras y compañeros de otras escuelas, el objetivo será volver a cumplir un sueño y siempre tratar de escalar y seguir estando. Y para quienes se suman ahora, que conozcan lo lindo de la competencia y lo alto que uno tiene que aspirar”, resaltó.

TODOS JUNTOS REPRESENTANDO A LA ARGENTINA

El gran hito de la temporada ya está en marcha. “La Copa del Mundo se hace este año en Benidorm, España, y somos bastantes. Hasta ahora, creo que 10 personas vamos a estar ahí, representando tanto al Grupo Patagonia como a otras escuelas, el Team Millatureo. Todos vamos a ir juntos y tratar de dejar a Argentina lo más alto”, aseguró.

La 10ª Copa del Mundo de Taekwondo ITF 2026 se realizará en Benidorm, del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026, bajo la organización de la ITF International Taekwon-Do Federation.

Más allá del certamen español, el calendario no decaerá. “Después del Mundial, será seguir probándonos en los ranqueables para el año que viene. Y a fin de año tenemos las últimas mesas de exámenes, donde se sumarán varios cinturones negros nuevos. También quienes iniciaron como cinturones blancos. Todos son importantes si tienen su lapso, su tiempo y su crecimiento”, añadió.

La preparación también exige sacrificios económicos. “Tanto las competencias en Buenos Aires, como las ranqueables o los campeonatos argentinos, se abonan en dólares para participar”, reconoció Caamaño.

No obstante, valora el proceso. “A veces el entusiasmo y el furor de ir, viajar, competir y experimentarlo desde otro lado tiene toda la recompensa. Muchos van a ir creciendo, descubriendo este lado que no solo es un compromiso y un trabajo deportivo. También es el tema nutricional, psicológico y económico. Es una carga de mucho tiempo, pero tiene su recompensa”, afirmó.

Y remarcó: “no por el tema de una medalla o no, sino por el trámite que lleva, el transcurso. Creo que es lo lindo que uno experimenta y aprende de eso, más allá del resultado”.

COMODORO DEPORTES JUNTO AL OBJETIVO MUNDIALISTA

Sobre el respaldo municipal, Mickaela Caamaño fue contundente. “Arrancó febrero y ya me llamó Hernán Martínez, para ir planificando junto a mi maestro, tratando de sacar adelante al grupo y a las escuelas de todos los deportes, para que seamos un ruido más fuerte en Buenos Aires y en varias partes del mundo. Eso es lindo y está bueno, porque sé que está complicada la mano y ellos tratan de estar, ya sea ayudando con espacios, elementos o económicamente. Y está bueno, porque nos da la posibilidad a todos de experimentarlo”, enfatizó.