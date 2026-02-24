Bodo Glimt dio el batacazo en Europa y eliminó al Inter

El equipo noruego se impuso de visitante 2-1 ante el conjunto italiano, que no tuvo al argentino Lautaro Martínez por lesión, y lo dejó afuera de la Champions League.

El Bodo Glimt de Noruega dio el batacazo en los playoffs de la Liga de Campeones de Europa al eliminar al Inter de Italia, último finalista, por 2-1, y de esa manera, se clasificó para jugar los octavos de final del certamen más importante que tiene el Viejo Continente.

El equipo noruego ya había dado muestras de su buen momento, después de cerrar la Fase de Liga con triunfos ante Manchester City de Josep Guardiola en tierras nórdicas y frente al Atlético en Madrid del “Cholo” Simeone.

En la ida ante los lombardos fue otro tanto, después de ganar 3-1 en casa y encaminar la serie que ahora selló en Italia. Demasiada diferencia para una squadra nerazzurra que, pese a tener el control de la pelota, fueron muy pocas veces las que pudo inquietar al arquero ruso-israelí Nikita Haikin.

A los 12 minutos, el arquero visitante tuvo que esforzarse para sacar un potente remate de Federico Dimarco, mientras que al borde de la media hora sacó desde la línea un cabezazo de Davide Frattesi. Incluso, cerca del entretiempo y en la única claro que tuvo, el conjunto noruego exigió al arquero Yann Sommer con un remate de Hakon Evjen.

Sorpresa que se convirtió en pesadilla para la parcialidad del Giuseppe Meazza. A los 58’, un grueso error del suizo Manuel Akanji en la salida dejó la pelota en posesión de la incisiva delantera amarilla para que Jens Hauge anotara el 1-0.

Evjen hizo más ignominiosa la eliminación de los locales después de anotar el 2-0, a los 72’. El descuento de Alessandro Bastoni, a los 76’, no fue suficiente para maquillar el pobre cometido de los dirigidos del rumano Christian Chivu.

De esa manera, Bodo Glimt dio el golpe en la Champions League, mientras que el Inter, que fue finalista de la anterior edición, se despidió de manera temprana.

En otros de los partidos, el Newclastle derrotó 3-2 a Qarabag de Azerbaiyán y avanzó a los octavos. Los goles de los ingleses -ganaron con un global de 9-3-, los marcaron Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman. Camilo Durán y Elvin Jefarguliyev, anotaron para el equipo perdedor.

Mientras que el Bayer Leverkusen de Alemania, hizo valer su 2-0 en el partido de ida- y este martes, como local, le alcanzó con un empate de sin goles ante Olympiacos de Grecia.

Este miércoles, mientras tanto, se definirán los otros cruces de los playoffs. Desde las 14:45, Atalanta de Italia recibirá al Borussia Dortmund de Alemania, mientras que desde las 17 se jugarán tres encuentros. Real Madrid de España-Benfica de Portugal, Juventus de Italia-Galatasaray de Turquía y Paris Saint Germain-Mónaco, ambos de Francia.