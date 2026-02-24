Vietto salvó de la derrota a San Lorenzo

Instituto ganaba con gol de Sosa, pero el ex Racing, a cuatro minutos del final, puso el 1-1 en el Nuevo Gasómetro. Platense-Defensa fue 0-0 y Central Córdoba venció 2-0 a Talleres.

San Lorenzo de Almagro, que venía de jugar hace 48 horas, empató este martes de local 1-1 ante Instituto de Córdoba, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, fue arbitrado por Andrés Merlos.

La “Gloria” abrió el marcador a los 38 minutos de la etapa inicial con un gol de Diego Sosa, mientras que en el complemento, Luciano Vietto, a los 41’ estampó el definitivo 1-1.

De ese modo, el “Ciclón”, marcha cuarto con 11 puntos en la zona “A”, mientras que Instituto se ubica 11º con 8 unidades.

En la próxima fecha -octava-, San Lorenzo visitará a Talleres de Córdoba, mientras que La “Gloria”, recibirá a Unión de Santa Fe.

EMPATE EN VICENTE LOPEZ

Por su parte, Platense y Defensa y Justicia igualaron sin goles en el partido que abrió la séptima fecha. El encuentro, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Bruno Amiconi y correspondió a la zona “A”.

Con ese resultado, el “Calamar” llegó a los 12 puntos y se ubica tercero a dos del líder Vélez Sarsfield, mientras que el “Halcón, se posiciona quinto con 11 unidades.

En la próxima fecha, Platense visitará a Deportivo Riestra, mientras que Defensa recibirá en Florencio Varela a Lanús, que este jueves jugará en Río de Janeiro el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo de Brasil.

VICTORIA DEL “FERROVIARIO”

Mientras tanto, en Santiago del Estero, Central Córdoba superó de local por 2-0 a Talleres. El partido se disputó en el estadio Unico Madre de Ciudades, bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Los goles del “Ferroviario” fueron marcados en el segundo tiempo. Diego Barrera puso el 1-0 a los 18’, mientras que diez minutos después, Michael Santos estableció el 2-0.

De esa manera, Central Córdoba se ubica duodécimo con 8 puntos, mientras que la “T”, permanece en el sexto lugar con 10 unidades.

En la próxima jornada, Central Córdoba irá hasta Avellaneda para medirse con Independiente, mientras que Talleres, recibirá al “Ciclón” de Damián Ayude.