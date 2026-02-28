El básquet masculino concentró en Comodoro y Rada Tilly

Los gimnasios de Federación Deportiva, el auxiliar del Socios Fundadores y Náutico Rada Tilly fueron los escenarios de la concentración para 19 jugadores.

Este viernes, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, concluyó la primera concentración para la disciplina de básquet masculino que se prepara para participar en los Juegos Epade que se llevarán a cabo en mayo.

Las tres prácticas dispuestas entre jueves (doble turno) y viernes (turno mañana), a cargo del entrenador Facundo Alvarez y el preparador físico Sebastián Giménez, se desarrollaron en instalaciones de los gimnasios Diego Simón del club Federación Deportiva, el auxiliar del Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima y Náutico Rada Tilly.

En este caso, fueron convocados un total de 19 jugadores pertenecientes a los mencionados clubes, que militan en la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

Durante las próximas semanas, concentrarán los jugadores seleccionados de las zonas del Valle y cordillera, para luego diagramar el plantel definitivo, que encarará la última parte de la preparación de cara a la cita patagónica.

La actividad fue organizada por Chubut Deportes, a través de los coordinadores de la disciplina, Nicolás de los Santos y Sebastián Borchuk.

Vale recordar también que desde este mismo viernes y hasta el domingo, se realizará en Comodoro una concentración de similares características, pero con el preseleccionado femenino.

Foto: Prensa Chubut.