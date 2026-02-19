La preseiección masculina de vóley de Chubut se concentra en Trevelin

Es con miras a los Juegos EPADE 2026, que se desarrollarán del 17 al 23 de mayo en La Pampa.

Con el objetivo puesto en los Juegos EPADE 2026, que se disputarán del 17 al 23 de mayo en La Pampa, el preseleccionado masculino de vóley de Chubut puso en marcha su primera concentración en la localidad de Trevelin.

Con la organización del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, jugadores de Comodoro Rivadavia, Río Mayo, Gualjaina, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Trevelin trabajan en doble y triple turno bajo la conducción del entrenador Nicolás Lamas, con Alan Franco como asistente y la coordinación de la profesora María Ferreyra, integrante del staff de Chubut Deportes.

Ferreyra explicó que en esta instancia también participan jugadores de beach vóley, pensando en futuras convocatorias para los Juegos de la Integración. Para el vóley indoor, el plantel definitivo será de 12 jugadores, mientras que en la modalidad de playa se seleccionará una sola pareja.

Las jornadas, que se extenderán hasta este domingo, están enfocadas en la preparación física, el fortalecimiento técnico y la consolidación de esquemas de juego. “En estos entrenamientos se observan rendimientos y funcionamiento colectivo”, destacó la coordinadora. Además, adelantó que en marzo un grupo reducido competirá en un Abierto en Eduardo Castex, como parte del proceso evaluativo.

La concentración cuenta con el respaldo permanente de la delegación cordillerana de Chubut Deportes. El gerente cordillerano, Lucas De Godos, visitó al plantel en el polideportivo local y agradeció el acompañamiento del municipio de Trevelin mediante su dirección de Deportes que colabora con la estadía, y también al Club Coronel Fontana, que apoya con el servicio de almuerzo y cena.

Chubut viene de obtener el tercer puesto en vóley masculino en EPADE 2025, en Río Gallegos, y ya comenzó a delinear el equipo que buscará volver a ser protagonista en el máximo certamen juvenil patagónico. El sueño EPADE 2026 ya está en marcha y se construye en Trevelin.