Argentina comenzó sus prácticas para recibir a Uruguay y Panamá

La Selección nacional mayor de básquet inició su preparación con miras a dos nuevos partidos por los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027.

Con vistas a los partidos ante Uruguay -este viernes a las 21:30) y Panamá (lunes 2 desde las 18:30) por los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina de básquet puso primera y comenzó con sus prácticas en el Estadio Obras, en la Ciudad de Buenos Aires.

El seleccionado nacional tendrá varios días de preparación antes de afrontar dos compromisos de gran importancia en el marco del Grupo D.

El cuerpo técnico, en el que se encuentra Pablo Favarel DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, trabajará en la puesta a punto del equipo, ajustando detalles tácticos y fortaleciendo el funcionamiento colectivo para llegar en óptimas condiciones a ambos encuentros.

Argentina, que dirige Pablo Prigioni y que tiene como otro de sus asistentes al comodorense Nicolás Casalánguida, inició su camino en la ventana de noviembre con dos triunfos ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires.

De esta manera, lidera el Grupo D con récord de 2-0 y una diferencia de puntos de +68. Uruguay, próximo rival, también suma dos victorias tras imponerse ante Panamá y presenta una diferencia de +35, lo que anticipa un duelo clave por la cima de la zona.

Las entradas ya se encuentran a la venta en www.basquet.id. Se pueden adquirir tickets en combo para ambos partidos o de manera individual. Para más información y preguntas frecuentes sobre el uso de la plataforma, ingresar en www.basquet.id/faq.