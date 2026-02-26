Bressan y Agustín Cáffaro analizaron los partidos ante Uruguay y Panamá

Dos de los integrantes de la Selección Argentina de básquet hablaron de la previa con miras a la doble fecha de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

En la previa de los compromisos de la Selección Argentina ante Uruguay y Panamá por la doble fecha FIBA de los Clasificatarios Rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027, Gonzalo Bressan y Agustín Cáffaro participaron de la atención a la prensa en el Estadio Obras. El pívot de Olímpico de La Banda y el ala pívot de Independiente de Oliva compartieron sus sensaciones antes de dos compromisos muy importantes para el equipo dirigido por Pablo Prigioni.

“La decisión de venir a Argentina me sirvió mucho. Estoy recuperando el nivel y la confianza, jugando muchos minutos. Es siempre un orgullo venir. Somos amigos, no solo compañeros, y disfrutamos mucho de todo lo que venimos haciendo estos últimos años”, comenzó diciendo Bressan.

“Los que estamos vamos a dar el 100% para dar todo en los minutos que tengamos en cancha”, agregó Bressan.

En relación al compromiso de este viernes a las 21:30, el pívot manifestó: “Uruguay es un equipo fuerte, que presiona mucho. Es importante para nosotros ganar en casa, quedar arriba en el grupo y tenemos muchas ganas”.

“Yo sé que estoy ocupando una baja por lesión, se abrió una ventana para meterse en el proceso y quiero aprovecharlo. Intenté ponerme rápido a la par de lo que los chicos venían trabajando en estos últimos meses. Llegamos con dos victorias y poder meter estos dos partidos de local es súper importante”, dijo Cáffaro.

“Lo mejor de este grupo es que todos tenemos ganas de volver a poner a Argentina en un Mundial. Sabemos que cada partido cuenta para la clasificación y queremos hacernos fuertes en estos dos partidos de local”, sentenció Bressan.