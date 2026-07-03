Argentina sufrió más de lo pensado y espera por Egipto

Le ganó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, con goles de Messi, Lisandro Martínez y “Cuti” Romero, en un partido que se le complicó más de la cuenta para pasar a octavos de final.

Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami, donde le costó más de la cuenta ante un respetable rival que luchó hasta el final y se despidió con la frente en alto. La Albiceleste clasificó a octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Egipto el próximo martes en Atlanta.

El trámite del primer tiempo fue previsible y tuvo a dos selecciones con posturas bien definidas. La Albiceleste controló la pelota y, lejos de resolver el partido de forma sencilla, le costó generar peligro ante un rival que se plantó muy bien y se cerró atrás.

Recién a los 14 minutos, Lionel Messi generó la primera chance con un remate cruzado que se perdió afuera. Más tarde, a los 17’, el arquero Vozinha evitó la apertura tras un tiro libre del propio atacante zurdo.

Luego de la pausa de hidratación, Messi rompió el cero. El ídolo argentino recibió un gran pase largo de Lisandro Martínez y, tras un control, destrabó el encuentro con una definición sutil cuando transcurrían 28 minutos.

Sobre el final de la primera parte, Vozinha le negó el 2-0 a Enzo Fernández, quien había probado suerte con un remate de media distancia.

Cuando parecía que Argentina tenía el partido controlado, llegó el gol caboverdiano en el complemento. A los 59’, Deroy Duarte recibió dentro del área y cerró una buena jugada colectiva con un potente derechazo para decretar el 1-1.

Argentina respondió de inmediato y Messi tuvo un mano a mano inmejorable que Vozinha le tapó a los 62 minutos. Tras una buena habilitación de Lautaro Martínez, el zurdo definió de derecha al cuerpo del golero de 40 años.

Vozinha volvió a ser clave en el minuto 72, cuando nuevamente evitó el gol de Messi. El atacante ejecutó un tiro libre en el que obligó a volar al arquero, quien respondió de tal manera y, con un gran manotazo, negó el 2-1.

La última jugada del tiempo reglamentario tuvo a los mismos protagonistas y con una situación similar. A los cinco minutos de los ocho de adición, Vozinha contuvo un remate de tiro libre de Messi en la puerta del área nuevamente.

En el amanecer del alargue, llegó el 2-1 a favor de Argentina por intermedio de Lisandro Martínez. El zaguero de Manchester United apareció sin marca en el segundo palo y, tras un tiro de esquina, infló la red con un potente disparo a los 92 minutos.

Pero Cabo Verde fue al frente y dio lugar a otra sorpresa. Sidny Lopes Cabral recibió la pelota contra el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un gran derechazo que se le metió en el ángulo al “Dibu” Martínez a los 102 minutos.

Hasta que, cuando transcurrían 111 minutos, Cristian “Cuti” Romero se elevó y conectó el 3-2 de cabeza para Argentina luego de un tiro de esquina, gol con el que la Albiceleste clasificó a la próxima ronda.

Cabo Verde, por su parte, se despidió como la gran revelación del torneo y sin derrotas. Logró empatar en los 90 minutos ante Argentina, España, Uruguay y Arabia Saudita.