Egipto logró una clasificación histórica ante Australia

Los africanos se impusieron 4-2 en los penales, luego de haber empatado 1-1 en los 120 minutos disputados en Dallas, y esperan por Argentina o Cabo Verde.

Egipto hizo historia al derrotar 4-2 a Australia en la tanda de penales después de haber empatado 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que aguarda por el ganador del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde.

Emam Ashour abrió la cuenta para los africanos a los 13 minutos de juego en Dallas. Instantes antes, Volpato había rematado al travesaño en el que pudo ser el primero para Australia.

En el comienzo del complemento, los Canguros alcanzaron el empate por un gol en contra de Mohamed Hany tras el tiro libre al área de Aiden O'Neill.

Después un tiempo extra en el que ninguno quiso arriesgar por temor a la derrota, Egipto no falló desde el punto penal: convirtió sus cuatro remates, Souttar y Herrington desviaron los suyos y los Faraones se llevaron la victoria por 4-2.