Así empezó el romance de La Joaqui y James Rodríguez

Sin mencionar su nombre, La Joaqui anunció que se encuentra en proceso de iniciar una nueva relación. Es que confesó estar lista para enamorarse nuevamente y ya apareció su nuevo pretendiente. Se trata de James Rodríguez, el futbolista colombiano que ella admiraba en su adolescencia.

Tras el anuncio de que se encuentra comenzando el camino del amor con el futbolista, La Joaqui se encargó de contar cómo fue que empezó el amorío. "A mí me encanta el fútbol. Desde chica siempre tuve amigos varones. Y cuando yo tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía 'ay, no, este tipo es el puto amor de mi vida'. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia y yo dije '¡no, Jesucristo!'", contó sobre cómo James Rodríguez mostró su interés.

“Venía de meses y meses de ni siquiera chamuyar con alguien porque me habían roto el corazón y no quería saber nada con otro hombre. Pero apareció él”, contó dejando percibir en su tono de voz que se encuentra encantada por su forma de ser.

Pese a no decirlo directamente, en sus redes sociales se pudo saber que se trata de James Rodríguez. "La cosa es que me escribe y yo digo 'ay, no tengo que actuar natural porque es el amor de toda mi vida'”, admitió haciendo alusión a que desde joven que está interesada en él.

“Me dice: 'Bueno, conozcámonos, me parecés re interesante'. Y yo le dije 'escuchame, vos sos tan importante, ¿no te da miedo que quieras conocerme y yo vaya y lo cuente?'. Y me dijo: 'Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos, porque la energía no miente'", reveló La Joaqui sobre las palabras que utiliza el colombiano para seducirla.

Por supuesto que lo está logrando, tan es así que ya tuvieron su primera cita en Brasil, donde él está radicado, ya que actualmente juega en San Pablo: "Almorzamos juntos en otro país y le dije 'estoy re nerviosa, yo soy argentina, somos fanáticos del fútbol, para mí esto es un montón, no quiero que vos pienses que es por interés’”.

“‘Simplemente me parecés la cosa más hermosa que vi en mi puta vida desde que tengo 15 años'. Él es la persona más sencilla y copada y jodona que conocí. Fue la mejor cita de mi vida, la verdad", contó La Joaqui, asegurando que encontró al amor de su vida.

Sin embargo, a la hora de ponerle un título a la relación destacó que prefiere ser cauta en este aspecto: "Los procesos de noviazgo llevan un tiempo de construcción. Yo en este momento me estoy conociendo con una persona".