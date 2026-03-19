Así fue el ataque al chico que esperaba el colectivo

El menor de 14 años iba al colegio el miércoles cuando un sujeto lo abordó para robarle. Pese a que no se negó, fue atacado con un cuchillo. No sufrió heridas de gravedad.

En las últimas horas se difundió el video del ataque al menor de 14 años que aguardaba en el barrio Moure tomar un colectivo para ir al colegio.

El hecho, que ocurrió en Comodoro Rivadavia este miércoles a la mañana, conmovió a toda la población comodorense ya que el 21 de mayo de 2024, Gonzalo Güenchur murió al ser atacado en las mismas circunstancias cuando aguardaba el colectivo en una parada del barrio Ceferino.

En la secuencia, se ve cómo una persona agrede con un arma blanca al joven que aguardaba el micro. Según el relato policial, el joven se disponía a entregarle sus pertenencias cuando el violento lo ataca sin mediar palabras.

El hecho se habría producido cerca de las 6:50 del miércoles, cuando el adolescente esperaba el colectivo para dirigirse a un establecimiento educativo céntrico. En ese contexto, en la esquina de las calles Wilfredo Andrade y Bahamonde fue abordado por un hombre que intentó sustraerle sus pertenencias.

“El menor accede, pero esta persona, sin mediar palabra, le asesta un puntazo en la zona abdominal”, explicó el comisario Raúl Pérez, quien detalló que, pese a la agresión, no se habría concretado el robo.

Tras el ataque, el joven logró retirarse por sus propios medios hasta su domicilio, donde alertó a sus padres. Fueron ellos quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional. Afortunadamente, el adolescente “no reviste gravedad” y permanece en observación, fuera de peligro.