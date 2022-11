Asumió Aguilera como ministro de Desarrollo Social

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, les tomó juramento este lunes al nuevo ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Luis Aguilera, y al flamante subsecretario de Asuntos Municipales, Sergio Núñez. El mandatario, además, ratificó a todo su gabinete.

La ceremonia se realizó en el Salón de Eventos de SEROS en Playa Unión, donde el escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, efectuó la lectura del Decreto Nº 1308/22 y 1309/22, a través de los cuales se puso en funciones a los flamantes funcionarios.

Luego de la jura, el mandatario provincial tomó la palabra y se dirigió a los presentes, asegurando que “estamos presentes autoridades de los tres Poderes del Chubut. Hoy es un día muy importante y viendo todas estas presencias, también es un día muy emotivo. Hago extensivo mi saludo a todas las instituciones que vinieron de distintos puntos de la Provincia, a este momento que es histórico”.

“A Luis (Aguilera) todos lo conocemos, con una trayectoria impecable de militancia en el territorio por sobre todas las cosas, desde el lugar que tuvo a cargo, presente en cada una de las comunas rurales, haciendo algo más de 190 mil kilómetros y con todo lo que ello implica; dejar la familia, trasladarse, trayendo todas las inquietudes, conteniendo a todos los vecinos, y en los momentos difíciles que nos tocó atravesar”, detalló el gobernador sobre el sucesor de Mirta Simone.

En este contexto, Arcioni ratificó a todo su gabinete, añadiendo que “llegando a fin de año, haremos un balance y rendición de cuentas de lo realizado, que ha sido mucho. Es algo que debemos mostrar a la sociedad. Se gobierna para todos los ciudadanos”.

Por su parte, Aguilera resaltó que “es un cargo muy importante y lo debo tomar con mucha responsabilidad, por toda la gente. Me queda un año de trayecto para poder acomodar algunas cosas y cambiar las que estén mal. La semana que viene haremos una recorrida por todas las instituciones para conocer la situación de cada una. Estamos analizando si haremos algunos cambios en el equipo; cuento con el apoyo del gobernador, quien me ha pedido que me tome mi tiempo y que trabajemos mucho en terreno y cerca de los vecinos”, concluyó.