Asumió Eduardo Escalada como nuevo jefe de Prefectura en Comodoro

El prefecto mayor Claudio Miceli concluyó sus funciones y en su lugar asumió el prefecto principal Eduardo Escalada. Las autoridades municipales destacaron el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la fuerza.

Este jueves al mediodía, en la Plaza de Armas de la institución, se realizó el acto formal de cambio de autoridades de Prefectura Naval Argentina Comodoro Rivadavia, en el que estuvieron presentes el jefe saliente, prefecto mayor Claudio Omar Miceli; el jefe designado, prefecto principal Eduardo Escalada; el prefecto de zona Mar Argentino Sur, prefecto mayor Pablo López; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el concejal Omar Lattanzio; autoridades del Poder Judicial federal y provincial; referentes de fuerzas armadas y de seguridad; veteranos de guerra de Malvinas y representantes de empresas vinculadas al sector naviero y público.

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó la ceremonia de entrega y recepción del cargo de jefe de Prefectura, ocasión en la que se destacó el accionar en distintas operaciones de búsqueda y salvamento, el servicio de asistencia marítima para buques desde la estación aérea local, la capacidad de patrullaje y apoyo en emergencias marítimas con helicóptero de rescate y avión.

Seguidamente Miceli, quien cumplió funciones como jefe desde el 3 de enero de 2024, destacó su satisfacción y alegría por el deber cumplido, pero también la tristeza por la finalización de esta etapa de la carrera institucional.

En este marco, el viceintendente Sampaoli sostuvo que Prefectura de Comodoro “es una de las más importantes del país”, al tiempo que remarcó la despedida de Miceli al expresar que “es un excelente profesional, con quien estos dos años que estuvo al mando de la Prefectura local, pudimos trabajar de manera mancomunada. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo destino”.

En la misma línea, el viceintendente acentuó la predisposición para trabajar de manera conjunta con el jefe que asume, al comentar que “la verdad en estos últimos años tenemos un trabajo muy intenso con todas las fuerzas, no solamente de seguridad, sino con también las fuerzas amadas”, indicó.

En la misma sintonía, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó la gestión de Miceli al frente de Prefectura, con quien “desde el Municipio llevamos adelante un trabajo muy importante para el beneficio y la seguridad de los comodorenses”.

Acotó que con la nueva jefatura “continuaremos la tarea mancomunada con el enorme desafío que representaba”.

Finalmente, el nuevo jefe de Prefectura, Eduardo Escalada, expresó que con 32 años de servicio “conozco la importancia de esta dependencia, lo que se trabaja en la plataforma y todo lo que es la cadena comercial naviera. Vengo con el propósito de poner al servicio mi experiencia y conocimiento; como así también a aprender del personal que es muy idóneo, a tratar de no fallarle a la conducción, a la cúpula de la fuerza que me designó y, por supuesto, la comunidad de Comodoro Rivadavia”.