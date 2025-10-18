Asumió la nueva comisión vecinal del ARA San Juan

Se trata de un barrio joven ubicado en Km. 12. Sus calles tienen el nombre de los tripulantes del submarino "Una comisión no puede trabajar sola. Es clave que los vecinos se sumen, acompañen y participen”, remarcó el intendente.

Este sábado por la tarde, en un acto realizado en las instalaciones de la Vecinal del barrio Ciudadela, se produjo la asunción oficial de la nueva comisión directiva de la Asociación Vecinal del barrio ARA San Juan, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo y compromiso comunitario en uno de los sectores con mayor crecimiento de Comodoro Rivadavia.

Durante el acto, se destacó el rol de las asociaciones vecinales como espacios fundamentales para el desarrollo barrial, la gestión de necesidades locales y el fortalecimiento del tejido comunitario. La nueva comisión asume con el compromiso de canalizar las demandas del barrio, trabajar articuladamente con el municipio y fomentar una participación vecinal activa.

El intendente Othar Macharashvili estuvo presente en la ceremonia y brindó un mensaje enfocado en el desarrollo urbano y social del barrio Ara San Juan, al señalar: “ya se han iniciado acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias, como la construcción del playón deportivo, el avance en el ordenamiento territorial y la planificación de espacios seguros y corredores iluminados, con la colocación de luminarias y cámaras de seguridad en articulación con la Policía de la provincia”

El mandatario comunal destacó también los proyectos de urbanización y la generación de empleo local mediante obras como el adoquinado de calles internas, que se impulsará con mujeres de la UOCRA. En su mensaje, el jefe comunal subrayó que “una comisión no puede trabajar sola. Es clave que los vecinos se sumen, acompañen y participen. Esto requiere compromiso colectivo y propuestas concretas”, dijo.

Y subrayó: “no hay que dejar solas a las comisiones porque se agotan. Necesitamos construir comunidad entre todos”.

Del mismo modo, la nueva presidenta de la Vecinal ARA San Juan, Jessica Orquera, agradeció la presencia de autoridades municipales, a los vecinos y remarcó: “nos comprometemos a trabajar para el barrio. Pedimos a los vecinos que quieran colaborar, que se acerquen y participen”.

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, valoró el trabajo que realizan las comisiones vecinales de manera voluntaria, postergando tiempo personal y familiar para asumir responsabilidades que impactan en la vida de cientos de familias. En ese sentido, señaló que “es indispensable trabajar en una agenda clara, ordenada y conjunta”.

En otro orden, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó la importancia histórica de esta asunción y “el acompañamiento de toda la comisión para seguir trabajando en uno de los barrios más emblemáticos de Comodoro Rivadavia”.

Al tiempo que resaltó el compromiso del Estado municipal en la inversión en infraestructura deportiva, haciendo referencia a la reciente inauguración del playón deportivo en el barrio, “un espacio que pone en valor y potencia a la comunidad”.

El concejal Ariel Montenegro, quien fue el impulsor del proyecto de nombrar Ara San Juan al barrio, valoró “el trabajo de los vecinalistas, muchas veces poco reconocido pero fundamental para canalizar reclamos y necesidades barriales. Asimismo, aseguró que desde el Concejo Deliberante su banca “estará a disposición para acompañar y apoyar todos los reclamos que la comisión presente realice, reafirmando el compromiso legislativo de trabajar en conjunto por el bienestar de Ara San Juan”.

INTEGRANTES DE LA COMISION VECINAL

La comisión quedó conformada por Jessica Orquera como presidenta; Claudio Chaura, vicepresidente; Antonella Mansilla, secretaria; Patricia Bahamonde, tesorera; Mariela Enríquez, primera vocal titular; Gerardo Castellano, segundo vocal titular; Juan Alberto Carrillo, tercer vocal titular; Marcos Rodríguez, primer vocal suplente; Daniela Calderón, segunda vocal suplente; Matías Néstor Coronel, tercer vocal suplente; Lorena Vanesa Linares, revisora de cuentas titular; Yanina Elizabeth Paillan, revisora de cuentas suplente; y Valera Fernández como colaboradora.