ATECh decidirá más medidas tras rechazar la oferta salarial

En la sede del Ministerio de Educación de la provincia, en Rawson, se presentó la nota donde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) rechaza la última propuesta del Gobierno y anuncia asambleas para analizar nuevas medidas de fuerza.

Las asambleas se realizarán este viernes y el martes donde se evaluarán las medidas y acciones.

Aumento del 10% en octubre y del 4% en noviembre (acumulado), aumento del ítem de recursos materiales del 8 al 10,5 % sobre el básico, y aumento de mil en el ítem Ubicación Geográfica fue la propuesta que realizó el Gobierno provincial y que rechazó el gremio docente, ratificando el paro de 48 horas que se realizó este miércoles y jueves.

“La propuesta es insuficiente, está por debajo de las necesidades docentes y no compensa el poder adquisitivo perdido por la brutal inflación que sufrimos. El Gobierno se compromete a hacerse cargo de lo ofrecido y volver a convocar paritarias el 4 de noviembre para definir el modo en que el bono se convierta en un incremento al básico”, cuestionaron desde el gremio conducido por Daniel Murphy.

Desde ATECh exigieron la devolución de los descuentos por paro y criticaron que “la extorsión es una política de estado. Es el único argumento del Gobierno para evitar la masividad en la lucha”.

Otro de los puntos que rechazó el gremio docente fue la extensión horaria. “El Ministerio de Educación no garantiza las condiciones necesarias para llevar adelante la prueba Piloto, por lo que la ATECh rechaza su implementación. seguimos respaldando a quienes no aceptan trabajar la quinta hora, y quienes inician retención de servicio por no haber percibido el salario correspondiente a esa mayor carga laboral”, aseguraron.

También se convocó a un foro contra la criminalización de la protesta por la absolución de Santiago Goodman y el desprocesamiento de Estela Juárez, Carlos Magno y Daniel Murphy.