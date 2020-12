Atech denuncia cierre de carreras

La Junta Ejecutiva de ATECH se manifestó por medio de las declaraciones de sus secretarios sobre la situación educativa provincial.

El secretario General Santiago Goodman declaró (en Radio Chubut) que “tener en el 2021 el mismo presupuesto que tuvimos en 2020 implica que no haya un crecimiento en horas catedra ni en cargos. Si a esto no lo llaman ajuste ¿Cómo se llama?”. También indico que “el ajuste implica no tener en cuenta las necesidades pedagógicas y de crecimiento de la población chubutense”.

Marcela Capón, de la Junta Ejecutiva, agregó que “el gobierno provincial es muy perverso. Junto a la política de buscar instalar la megamineria contaminante, continúa con el atraso y congelamiento salarial, la falta de inversión en obras edilicias escolares, la incertidumbre de la fecha de pago de aguinaldo de junio y diciembre. Se suma ahora el ajuste del presupuesto educativo por medio del cierre de carreras”.

Por su parte la secretaria de Promoción Social de Atech, Mónica Márquez, manifestó: “es lamentable el cierre de 15 carreras de nivel terciario en toda la provincia. Están recortando los derechos a toda la comunidad de inscribirse a las carreras. Tampoco tuvimos designación de horas cátedra y cesaron horas a los docentes sin la posibilidad de acceder a nuevas horas y cargos. Llegamos al mes de diciembre y estamos complicadísimos. Solicitamos el acompañamiento de la comunidad para defender los derechos educativos”.

Los gremios que integran la mesa de unidad Sindical de Chubut elaboraron un documento al respecto. Lo firmaron referentes de los gremios: Atech, Sutap,Sitrajuch, Sisap, Sitraed, Satsaid, Apel y Sadop.

Declaran allí que “en unidad y colectivamente, los trabajadores estatales desde hace 3 años venimos en forma constante denunciando al gobierno de Arcioni y compañía que han puesto a la provincia de Chubut en una crisis con el fin de imponer políticas de ajuste sobre las/los trabajadores y jubilados de Chubut, afectando nuestros ingresos, destruyendo las economías familiares, incrementando el perjuicio a la caja de jubilaciones de distintas maneras, no sólo por el no pago de la deuda con el instituto, sino también por el congelamiento salarial, la reducción de cargos y promoción del aumento de jubilados (todas medidas que reducen el monto de los aportes, aumentan las erogaciones del ISSyS y lo desequilibran económicamente) al mismo tiempo este gobierno es el que promueve el avance de la megaminería, desoyendo el no mayoritario de nuestro pueblo”.