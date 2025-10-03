Atletas locales se destacaron en el Strongman Viedma

Con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, tres atletas locales viajaron a competir en el Strongman Viedma. En donde, además de los anfitriones y de los representantes -uno de Comodoro Rivadavia y dos de Rada Tilly-, participaron deportistas de Santa Cruz, La Pampa, San Antonio Oeste, San Javier, Mendoza y Osorno (Chile).

Iván Toñanez hizo su debut en una competencia y se trajo el primer puesto en la categoría Iniciados. Mientras que, Jairo Saldivia logró el segundo puesto en Hasta 90 kilogramos. Por su parte, Cristian Sánchez fue el más fuerte en Master.

“Las pruebas fueron muy desafiantes. Nos volvemos muy contentos por el debut de los dos alumnos y porque yo pude tener una buena performance. Así que nos trajimos lindos resultados los tres”, indicó Sánchez.

Tras ganar en Viedma, Cristian Sánchez ya se encuentra enfocado en el Mundial de la IPL de Powerlifting, que se hará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Buenos Aires y con el cual cerrará la temporada: “Vamos a cerrar el año en el Mundial de Powerlifting de la IPL, esperemos traer un buen resultado”, expresó.

Y concluyó agradeciendo “especialmente a Hernán Martínez, a Walter Ríos y a Lucho Camargo, quienes me dieron una gran mano para recuperar las rodillas y hacer esta competencia, y ahora recuperarlas para el Mundial. También agradezco a Rada Suplementos”.

RESULTADOS

Iniciados

1) Iván Toñanez (Rada Tilly)

2) Mateo Loza (Mendoza)

3) Alejandro Alcaraz (Mendoza)

Hasta 90 kg

1) Hugo Cavalon (Mendoza)

2) Jairo Saldivia (Rada Tilly)

3) Tomás Marios (Osorno, Chile)

Master

1) Cristian Sánchez (Comodoro Rivadavia)

2) Marcelo Carrizo (Viedma)

3) Javier Linares (Viedma)