Scaloni dio una lista con algunas sorpresas

Lautaro Rivero, Facundo Cambeses y Aníbal Moreno son las novedades de la convocatoria con miras a los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Con tres sorpresas y la vuelta de Enzo Fernández, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de citados de la Selección Argentina de fútbol para los próximos dos partidos amistosos a jugarse en los Estados Unidos.

El primer encuentro será el 10 de octubre (20 hs de Miami) ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo partido se jugará ante Puerto Rico, el día 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.

Además del crack rosarino Lionel Messi, entre las novedades de esta nueva convocatoria se destacan los llamados al defensor Lautaro Rivero (River) y el arquero Facundo Cambeses (Racing Club).

Además del primer llamado para el arquero de La “Academia” y el zurdo zaguero del “Millonario”, aparece el regreso de Marcos Senesi, el exdefensor central de San Lorenzo, y la presencia de los jugadores de Palmeiras de Brasil, Aníbal Moreno -otra de las sorpresas- y Juan Manuel López.

De esta manera, a poco más de 8 meses del arranque del Mundial de Estados Unidos, México, Canadá y con pocas pruebas oficiales por delante, esta convocatoria de Lionel Scaloni refleja claramente algunas cuestiones que apunta a la futura lista mundialista.

Por un lado, apunta a definir el tercer arquero, intenta encontrar el centralzurdo que reemplace a Lisandro Martínez y también un "5" que pueda cumplir el papel que supo tener Guido Rodríguez.