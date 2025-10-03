Una mujer relató que su mascota murió tras ser embestida por una camioneta que circulaba a alta velocidad. La conductora no se detuvo a brindar ayuda.

Atropelló y mató a un perro; huyó sin asistirlo y amenazó a la dueña

Una vecina de Comodoro Rivadavia denunció públicamente que el pasado martes 30 de septiembre, alrededor de las 13 horas, su perro fue atropellado y muerto por una camioneta que circulaba a gran velocidad en una calle del barrio José Fuchs, donde la velocidad máxima permitida es de 20 km/h.

Según relató la mujer, el animal se escapó de su casa y, en ese instante, una Chevrolet Blazer con patente terminada en “84 UF” dobló en una esquina sin frenar y lo embistió. La conductora del vehículo no se detuvo a prestar asistencia, a pesar de que la dueña del perro quedó tirada en la calle junto a la mascota.

“Paraste y me viste tirada llorando, pero no tuviste corazón de bajarte”, escribió la denunciante en redes sociales, al remarcar que fueron otros vecinos quienes se acercaron a ayudarla.

La publicación se viralizó después de que testigos siguieran al vehículo y tomaran fotografías, lo que permitió identificarlo. Días más tarde, el esposo de la dueña de la camioneta se presentó en la casa de la denunciante para pedir disculpas, las cuales fueron aceptadas. “Sentí sincero su arrepentimiento”, señaló la mujer.

Sin embargo, la situación derivó en un nuevo episodio de tensión cuando la propietaria del vehículo acudió luego al domicilio de la denunciante y, según el relato, la increpó a los gritos. “Le pedí de manera amable que no me causara más dolor, que todo siguiera por la vía legal correspondiente, pero continuó afuera de mi casa generando más daño”, aseguró.

La vecina sostuvo que su intención nunca fue exponer datos personales, sino que el hecho sirviera de reflexión sobre la imprudencia al volante. “Hoy fue mi perrito, mañana puede ser una persona”, concluyó.