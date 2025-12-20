Hubo una masiva participación del padrón electoral, que se volcó en su gran mayoría por la Lista Azul.

Ávila fue reelecto en Petroleros con más del 80% de los votos

Este viernes los trabajadores petroleros respaldaron la conducción de Jorge ‘Loma’ Ávila al frente del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut.

La jornada contó con masiva concurrencia por parte de los afiliados que votaron por la reelección de quien se desempeña como secretario general desde 2013; es decir que este será su cuarto mandato consecutivo.

Más del 80% del padrón electoral acudió a las urnas para darle su voto de confianza a Ávila. Hubo sedes habilitadas en Comodoro Rivadavia y Sarmiento, donde los trabajadores eligieron a la Lista Azul, la única presentada, reflejando un escenario de unidad y fuerte acompañamiento a la conducción actual.

Tras conocerse los resultados, dirigentes y afiliados celebraron el amplio respaldo obtenido y remarcaron la importancia de la participación democrática de los trabajadores en la vida institucional del sindicato. Asimismo, destacaron el rol de la organización gremial como actor clave en la defensa de los derechos laborales y en el sostenimiento de la actividad productiva en la región.

Por la mañana, Ávila dialogó con El Comodorense y dio su opinión sobre el escenario actual y el futuro de la industria. “Tenemos una situación crítica con los empresarios que creen que pueden hacer lo que quieran con los trabajadores y mientras los sindicatos sigamos de pie, esto no lo vamos a permitir”, indicó.

“Tenemos que ser inteligentes. Nosotros vamos a ir en contra de esta Reforma Laboral porque hay que defender los intereses de la ciudad y la Provincia”, expresó también.