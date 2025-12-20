El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Pronóstico del tiempo para este sábado en Comodoro: nubes y chaparrones por la noche

Este sábado 20 de diciembre, el tiempo en Comodoro Rivadavia se presentará mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de chaparrones hacia la noche y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones nula. La temperatura rondará los 22 grados, con vientos del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, continuarán las condiciones de nubosidad, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados. La probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10 por ciento, y el viento soplará del oeste, con intensidades similares.

Hacia la noche, se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura descenderá a los 22 grados, con vientos del oeste de 13 a 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico