Este sábado 20 de diciembre, el tiempo en Comodoro Rivadavia se presentará mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de chaparrones hacia la noche y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

Pronóstico del tiempo para este sábado en Comodoro: nubes y chaparrones por la noche

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones nula. La temperatura rondará los 22 grados, con vientos del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, continuarán las condiciones de nubosidad, con una temperatura máxima cercana a los 24 grados. La probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10 por ciento, y el viento soplará del oeste, con intensidades similares.

Hacia la noche, se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura descenderá a los 22 grados, con vientos del oeste de 13 a 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.