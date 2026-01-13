Awada "le dio estabilidad psicológica a Macri", según Durán Barba

El expresidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada anunciaron su separación tras 15 años de matrimonio. A él se le atribuyó un romance con Juana Viale que ésta desmintió.

A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el asesor político Jaime Duran Barba destacó la importancia de la presencia de Juliana Awada en la vida del ex presidente, señalando que “le dio estabilidad psicológica a Mauricio Macri” porque, según su experiencia, el equilibrio emocional que ella le aportaba fue clave tanto en su vida personal como en su desempeño político.

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano, Jaime Durán Barba, es considerado uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Se desempeñó como asesor de líderes como Mauricio Macri y otros candidatos en América Latina, dirigente campañas electorales y publicó varios libros sobre estrategia y comunicación política.

Macri y su, hasta ahora, esposa Juliana Awada dieron por terminado su matrimonio después de 15 años.

“Me ha dado una profunda pena leer sobre el divorcio de Juliana y Mauricio. Traté muy íntimamente con ellos muchos años. Juliana, una mujer maravillosa, humana, que yo creo que le dio a Mauricio una estabilidad psicológica que no tuvo anteriormente. Conocí también a la anterior esposa, pero Juliana fue una mujer realmente equilibrada que no pretendía protagonismo político. Creo que fue central para el éxito de Mauricio, no solo como político, sino como persona. Su hija Antonia, otra maravilla de niña, yo la he querido muchísimo y me ha dado profunda pena que se haya separado esa pareja”, dijo el consultor ecuatoriano.

“Políticamente es negativo para Mauricio. Creo que Juliana era un gran complemento porque fue un caso curioso de una mujer que, siendo apoyo y apareciendo en público modestamente, no buscó protagonismo porque en la Argentina tenemos a veces, en algunas mujeres, el deseo de ser Eva Perón y de ser al menos tan importantes como el marido o más. Juliana no tuvo ese caso. Me da mucha pena a mí esto. A ella le tengo una enorme estima, como la tengo por su hija y también por Mauricio. A mí no me gustan las desgracias de nadie. Creo que esto es perjudicial personalmente para Mauricio y políticamente también porque Juliana le dio un equilibrio que Mauricio no tuvo antes”, insistió Durán Barba.

“Yo le conocí a Mauricio antes y después del matrimonio con Juliana, y es una pena que haya sucedido esto”, insistió el consultor.

Apenas conocida la noticia de la separación de Macri, se le atribuyó a él un romance con la conductora Juana Viale –nieta de Mirtha Legrand-, lo cual fue desmentido por ésta.

Por otra parte, la periodista Nancy Pazos –que también conoció bien a Macri por haber estado casada con su exministro Diego Santilli- sostuvo este lunes que de acuerdo a sus fuentes el expresidente “tiene dos amantes que son de la política”.