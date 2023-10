Baby Etchecopar pide que voten a Massa en lugar de a Milei

En una inesperada declaración durante su programa de radio, el conductor Baby Etchecopar llamó a su audiencia a votar por el candidato peronista Sergio Massa antes que por el candidato libertario Javier Milei.

Este sorpresivo cambio de opinión del polémico periodista, conocido por manifestarse en contra del peronismo y los derechos sociales, revela su preocupación ante las posibles consecuencias de un eventual gobierno de la ultraderecha.

En su fiel estilo verborrágico, Etchecopar expresó su temor a lo que podría ocurrir en el país si Milei asciende al poder. "Esto va a ser un desastre. La gente no lo entiende. A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir, eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos", afirmó el conductor radial.

Esta declaración sorprendente evidencia el cambio de preferencia de Etchecopar, quien anteriormente había manifestado su apoyo a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Sin embargo, ahora el periodista reconoce que prefiere poner su confianza en Massa y expresa su preocupación por el posible ascenso de la ultraderecha en el país.

Con su inesperada declaración, Baby Etchecopar no solo ha generado controversia, sino que también ha revelado su preocupación por el futuro del país y su apuesta por un candidato que asegure una mayor estabilidad y progreso para todos los argentinos.