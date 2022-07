"Balochi extorsiona a los habitantes de Comodoro, Rada Tilly y Caleta"

No hubo avances positivos en la reunión desarrollada este lunes entre el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, y el principal accionista de CPC, Cristóbal López, para destrabar la repotenciación del acueducto. El 31 de julio la obra podría quedar definitivamente paralizada y más de 30 trabajadores sin empleo.

La repotenciación del acueducto podría quedar paralizada definitivamente el 31 de julio próximo si desde la Municipalidad de Sarmiento no se otorgan las autorizaciones necesarias para avanzar con el tendido de cañerías en el ejido urbano de esa ciudad.

Es que la empresa CPC, contratista de la obra, se encuentra impedida de seguir desarrollándolos debido a las exigencias planteadas por el intendente Sebastián Balochi, quien reclama que, a cambio de esas autorizaciones, se le garantice la concreción de una línea eléctrica de alta tensión a la localidad, además de nuevas cañerías de agua en la ciudad; y también exige formar parte de la “administración” del acueducto y de la regulación del manejo del lago Musters.

REUNION SIN AVANCES

Este lunes se desarrolló un encuentro en el municipio de Sarmiento entre el jefe comunal y el principal accionista de CPC, Cristóbal López. El objetivo del mismo era buscar puntos de encuentro que permitieran iniciar la obra repotenciación del acueducto; sin embargo, no se produjeron avances. Allí, Balochi volvió a plantear sus exigencias para otorgar las autorizaciones y acusó a la empresa de coaccionar para “forzar decisiones del municipio”.

“En realidad quien extorsiona es el intendente Sebastián Balochi: no sólo extorsiona a la empresa sino también a todos los habitantes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia”, afirmó López en un breve contacto periodístico al salir de la reunión. Y agregó que “es incomprensible que, por egoísmos políticos, no sólo se especule con la finalización o no de la obra, sino que se tome de rehén a la gente; están jugando con un elemento vital como es el agua”.

El jefe comunal no brindó declaraciones: informó a través de su secretaria que no se referiría al tema ni a los resultados del encuentro desarrollado con el principal accionista de la empresa.

Ante este panorama, directivos de CPC recordaron que la obra “viene presentando demoras desde octubre del 2014: hace ocho años que no se puede trabajar de forma continua”.

“Desde hace siete meses se están pagando 35 sueldos a gente que no está trabajando. Ya se tuvo que tomar la decisión de dejar cesantes a 15 personas y lamentablemente si en el corto plazo no hay una solución efectiva, se deberá proceder a la desvinculación de las 20 personas restantes”, resaltaron.

Si la actual situación no puede destrabarse, el próximo 31 de julio la repotenciación quedará definitivamente paralizada. La compañía realizó la primera presentación para comenzar la obra en el 2014, desde ese año hasta la fecha las autoridades políticas se ocuparon de solucionar el tema.

“CPC tuvo siempre la voluntad de continuación y terminación de los trabajos, para ello realizó todos los aportes a los superficiarios que estaban a su alcance; de esta manera logró el ingreso a los terrenos para avanzar en los trabajos. Además realizó varias presentaciones al municipio con el objetivo de obtener la autorización para la colocación de la cañería. Es por ello que llama la atención que el ahora intendente, quien ya era intendente al momento de iniciar los trabajos en el año 2014, diga desconocer el proyecto cuando a todas las presentaciones se suma una exposición en el microcine de Sarmiento que realizó CPC sobre los trabajos que se iban a realizar”, esgrimieron desde la empresa.

INTENDENTES DE LA CUENCA

La negativa de Balochi de otorgar las autorizaciones y avanzar con la repotenciación impulsó diversas conversaciones entre los jefes comunales de la Cuenca del Golfo, cuyas poblaciones se verán impedidas de contar con provisión de agua potable en el futuro.

En ese contexto ponen el acento en la actuación del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y del secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, que debería encabezar las tratativas ante su par sarmientino ya que, por un lado, Comodoro es la más perjudicada en relación a la cantidad de habitantes y, por otro, ambos mandatarios pertenecen al mismo espacio político.

Las gestiones ante funcionarios del ENOHSA, los reclamos de la empresa, las presentaciones de la SCPL y el padecimiento de los habitantes de la región ante la falta de agua no han logrado que las obras se reinicien. Ni que el intendente Balochi reconsidere sus exigencias y permita avanzar en los trabajos necesarios para desarrollar la repotenciación del acueducto que abastece los hogares de más de 400.000 habitantes de la región.