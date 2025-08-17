El “Guapo” igualó de visitante 1-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como líder absoluto de su grupo.

Barracas Central empató y es único puntero de la Zona A

Barracas Central quedó este domingo como único líder de la Zona “A” al empatar de visitante 1-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Madre de Ciudades, contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

En el primer tiempo, el “Guapo” se puso en ventaja con un golazo de Javier Ruiz a los 16 minutos.

En el complemento, el equipo de Omar De Felippe, llegó a la igualdad gracias a una conquista marcada por Lucas Abascia a los 15’.

Con ese resultado, Barracas quedó como único líder de la Zona “A” con 10 puntos, mientras que Central Córdoba se ubica en el séptimo puesto con 7 unidades.

En la próxima fecha, el “Guapo” recibirá a Defensa y Justicia, mientras que el “Ferroviario”, visitará en Córdoba a Belgrano.