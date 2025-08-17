Derrotó de visitante 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y por el momento es uno de los punteros del campeonato.

Lanús ganó y por ahora es líder de la Zona B

Lanús le ganó este domingo de visitante 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y con ese resultado, se convirtió en líder de la Zona ‘B’ del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello.

En el Bosque, Luis Torres abrió el marcador para el ‘Lobo’ cuando se jugaban 42 minutos de la etapa inicial. En el segundo tiempo, el ‘Granate’ lo dio vuelta con anotaciones de José Canale (10’) y de Franco Watson (17’).

De esa manera, el elenco que conduce Mauricio Pellegrino, saltó a lo más alto de la Zona B con 9 puntos, mientras que Gimnasia quedó en el séptimo escalón con 7 unidades.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará en San Juan a San Martín, mientras que Lanús cerrará la jornada cuando reciba a River Plate, que este domingo recibe en el Mäs Monumental a Godoy Cruz de Mendoza con la chance de adueñarse de la cima.