Boca goleó a Independiente Rivadavia y cortó una racha de 120 días sin triunfos

El Xeneize se impuso 3-0 en Mendoza por el Torneo Clausura y salió del fondo de la Zona A. Paredes, Zeballos y Velasco marcaron los goles que le dieron aire al ciclo de Miguel Russo y lo devolvieron a la pelea por la clasificación a la Libertadores 2026.

Boca Juniors puso fin a una sequía que parecía interminable. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el equipo de Miguel Ángel Russo goleó 3-0 a Independiente Rivadavia y consiguió su primera victoria en 120 días, desde aquel triunfo ante Estudiantes de La Plata el 19 de abril.

El desahogo llegó con goles y buen fútbol. Leandro Paredes, en su regreso al club, abrió el marcador y celebró su primer tanto en esta nueva etapa. Más tarde, Exequiel Zeballos amplió la diferencia y Alan Velasco selló la goleada que permitió al Xeneize sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura.

La victoria no solo le dio aire a Russo, cuestionado tras 12 partidos sin ganar, sino que además le permitió a Boca escapar de la última posición de la Zona A y volver a meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

En Mendoza, Boca recuperó confianza y dejó atrás una de las rachas más negativas de su historia reciente.