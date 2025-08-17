River venció a Godoy Cruz y manda solo en la Zona "B"

El “Millonario” se impuso 4-2, con dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo. Los dos goles del “Tomba” los marcó Agustín Auzmendi.

River Plate quedó este domingo como único líder de la Zona “B” al superar por 4-2 a Godoy Cruz en el marco de la 5ª fecha del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Mâs Monumental, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino.

Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, ambos por duplicado, marcaron los goles del “Millonario”, mientras que Agustín Auzmendi -uno de penal- anotó los dos tantos del “Tomba”.

Lo que no le faltó al primer tiempo fueron las emociones. El Millonario pegó primero con un golazo tempranero de Sebastián Driussi, tras un gran remate desde afuera del área. Pero su alegría duró poco porque, minutos después, lo empató Agustín Auzmendi.

Letal en ataque, el local recuperó la ventaja a los 19 minutos gracias a Giuliano Galoppo, que aprovechó de frente al arco un rebote de Franco Petroli. Pero en defensa su versión no fue tan buena y, tras una pérdida, Lautaro Rivero bajó a Facundo Altamira en el área.El encargado de cambiar el penal por gol fue nuevamente Auzmendi, con un fuerte remate al medio, imposible para Jeremías Ledesma. Todo parecía irse en paridad al descanso, pero en la última apareció otra vez Galoppo para marcar el 3-2 y tener su doblete.

Más allá de la ventaja parcial, no todas fueron buenas para Marcelo Gallardo en la primera parte. Y es que, a los 34 minutos, se quedó sin Fabricio Bustos, que sufrió una lesión en su tobillo y tuvo que ser inmediatamente reemplazado por Marcos Acuña.

Ya en el complemento, sin Juan Fernando Quintero que había dado algunas señales de molestia en su pierna, el Millonario salió con todo y volvió a pegar rápido con Driussi, que aprovechó una pelota que nadie pudo despejar y la pico para estirar distancias.

Aún en desventaja, el equipo liderado por Walter Ribonetto no se quedó y salió a buscar el descuento, pero no estuvo fino. El Millonario, por su parte, también tuvo chances de sumar algún gol más, una de ellas muy clara con el Pity Martínez tras una gran jugada.

Con la victoria, el equipo de Marcelo Gallardo llegó a 11 puntos y es líder de la Zona B, mientras que el Tomba quedó penúltimo con tres unidades. En la próxima fecha, River será visitante de Lanús, el lunes 25 desde las 21.15; mientras que Godoy Cruz será local ante Vélez Sarsfield, ese mismo día desde las 17.