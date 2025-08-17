Banfield reaccionó y bajó de la punta a Estudiantes

El “Taladro” que perdía 0-2, logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo y terminó ganando 3-2 en el “Florencio Sola”.

Banfield logró este domingo un gran triunfo de local al superar a Estudiantes de La Plata por 3-2 en uno de los partidos de la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Florencio Sola, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez, en un partido, donde el local dio vuelta el marcador en nueve minutos.

Los goles del “Taladro” los marcaron Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río, mientras que para el “Pincha” anotaron Santiago Arzamendia y Román Gómez.

Con ese resultado, Estudiantes ahora quedó segundo en la Zona “A” con 9 puntos, que lidera Barracas Central, mientras que Banfield, se encuentra noveno con 7 unidades.

En el primer tiempo el “Pincha” fue muy superior ante los de Pedro Troglio en donde se adelantó a los 20 minutos con un golazo con un remate de afuera del área por parte de Santiago Arzamendia. Con un dominio muy pronunciado por parte de la visita, el público local reprochó la actuación de su equipo y en el final, Román Gómez marcó para irse al descanso 2-0 arriba.

En el complemento, el “Taladro” mostró una mejor cara, empezó a dominar el juego y de a poco empezó llegar al arco de Muslera. Es así que en menos de diez minutos dio vuelta la historia: a los 54' Rodrigo Auzmendi aprovechó un centro que de desvió y dejó el partido 1-2; luego Lautaro Ríos empató de cabeza y a los 63 minutos Martín Río concretó su chance para dejar el duelo 3-2 para el local.

Ya en el final, Banfiled pudo sostener el resultado aunque Mikel Amondarain tuvo la chance de la igualdad, pero el disparo pegó en el palo. Mientras que Lucas Alario tuvo una chance en el cierre, pero Facundo Sanguinetti la tapó de buena manera.

De esta manera el conjunto del Sur ganó su segundo partido, mientras que los de La Plata se bajaron de la punta de la Zona A.

En la próxima fecha, Banfield visitará en la Bombonera a Boca Juniors, mientras que Estudiantes recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.