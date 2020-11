"Basta Laura, no me pegues más"

El testigo que declaró este martes indicó que aquella noche de septiembre de 2018 había mucho ruido por lo que decidió llamar a la policía. Dijo que pudo ver cómo Rosa y Laura salieron a responder a los efectivos que estaban en el patrullero, pero que después siguieron “como dos horas más y luego ya no escuché más nada”.

Señaló que al otro día en horas de la mañana pudo ver cómo estacionaba un auto marcha atrás y vio a Laura, “junto a un muchacho y dos mujeres más”.

Más adelante indicó que tuvo temor junto a su familia porque los habían amenazado con prenderle fuego la casa o agredirlos, pero lo principal fue cuando manifestó que sus hijas, que hoy viven con mucho miedo, pudieron grabar gritos en esa noche después de la fiesta: “basta Laura, basta, no me pegues más…” se escucha en los audios que constan como elemento de prueba. Dijo que todo esto sucedió cuando se fue la policía. “Las nenas me dijeron que se estaban peleando y quedaron los audios y algún video, aunque con lógicas deficiencias”.

Uno de los que asistió a esa fiesta que terminaría con una mujer muertes fue un mecánico que también declaró ante el tribunal, aunque con poca claridad, ya que de acuerdo a lo expuesto por el defensor Sergio Rey contradijo las declaraciones que hizo el 5 de septiembre de 2018, ya que habló de “una Rosa conflictiva y ‘cocorita’, sosteniendo ahora que Rosa era una persona normal con los altos y bajos de cualquier ser humano”.

Uno de los oficiales convocados aquella noche antes del crimen dijo que había ido en el patrullero ante el llamado por ruidos molestos de los vecinos y ratificó que tanto Rosa como Laura salieron a conversar en estado de ebriedad. Acotó que solo les llamaron la atención para que bajen la música y que se pudo ver la presencia de varios autos y gente.

Sostuvo que ir a ese domicilio era algo normal: “ahí vivía Vargas con sus hijos y un hombre que luego fue detenido por causa de abuso, pero era común que nos llamaran y algunas veces por las peleas entre Rosa y Laura”.

Laura Vargas es juzgada por homicidio simple, en tanto a Karen Campusano, Lorena Oyarzo y Luis Samusik se les endilga el encubrimiento agravado, a partir de lo sucedido el 2 de septiembre de 2018 cuando fue hallado calcinado el cuerpo de Rosa Acuña.