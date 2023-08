Bebu Girolami y Llaver se llevaron todos los aplausos en La Pedrera  

Con una gran marco de público y el sol acompañando, el TCR Wolrd Tour y el TCR South America Banco BRB disputaron la segunda carrera del fin de semana en La Pedrera. La alegría fue todo argentina con los triunfos de los locales Néstor Girolami en el general y de Bernardo Llaver en la categoría sudamericana.

El domingo quedó reservado solo para la segunda competencia que comenzaba con los primeros diez invertidos a como habían terminado la clasificación del sábado. En la primera línea estaban Girolami y el brasileño Pedro Cardoso con el Hyundai Elantra de Scuderia Chiarelli. En el giro inicial varios toques dejaron afuera a varios autos y algunos abandonos, entre ellos el ganador del TCR South America del sábado, el argentino Fabián Yannantuoni.

Partiendo desde la pole, Girolami tomó la punta desde la largada y no la abandonó hasta el final. En la primera parte, Rob Huff buscó la primera posición hasta que Ma Qing Hua lo superó. El chino de Lynk & Co se acercó al argentino pero aún así no tuvo chances de pelear por la victoria. Con este resultado, el local del TCR Wolrd Tour sumó 30 puntos (220 en la general)y ahora se coloca quinto en el campeonato. El líder es el húngaro Norbert Michelisz con 270 unidades.

En el TCR South America la carrera tuvo muchos cambios. Al principio Cardoso dominó pero tuvo varios roces con Frédéric Vervisch que lo retrasaron. A pesar de ello fue recuperando y culminó en la segunda posición, pero luego fue excluido por una maniobra peligrosa con el belga del Audi del TCR World Tour.

El ganador fue Llaver que así se llevó su primer triunfo en la categoría que lo deja en la segunda colocación del campeonato que lidera el argentino Ignacio Montenegro. Luego de la exclusión del Elantra #43, el podio lo completaron los brasileños del W2 Pro GP, Raphael Reis y Galid Osman, respectivamente.

Luego de ellos, los primeros diez del TCR South America fueron el argentino Esteban Guerrieri, Manuel Sapag, el uruguayo Juan Manuel Casella, el radatilense ’Nacho’ Montenegro, el brasileño Adalberto Baptista y Juan Angel Rosso y Diego Nunes con vueltas menos.

El triunfo de la Copa Trophy fue para Baptista que ahora lidera el certamen por encima de Fabio Casagrande.

La próxima fecha será el 23 y 24 de septiembre en el circuito de Velopark en Rio Grande do Sul.

girolami.jpeg

DECLARACIONES

"Estoy muy feliz, deseaba mucho este momento. Lo venía soñando adentro del auto. Después de todos los problemas que tuvimos perecía que se negaba todo. Hoy teníamos una buena chance de ganar y lo conseguimos”.

(Néstor Girolami).

“Feliz, estuve varias veces cerca de ganar y está vez se dio. Es nuestro primer fin de semana con el auto al 100% de funcionamiento. La carrera fue durísima, sobre todo al final cuando se me acerco (Pedro) Cardoso, que venía muy rápido” (Bernardo Llaver).

“Dos victorias seguidas, quedamos cerca del puntero de la Copa Trophy. Ahora vamos a Brasil donde conocemos las pistas para aprovechar mejor el auto” (Adalberto Baptista).

“Es muy bueno este podio porque largue último. Durante el fin de semana tuve un auto muy rápido, pero infelizmente la exclusión en la clasificación no me permitió largar adelante en la carrera de hoy. Vamos a ver cómo está el campeonato con los descartes, pero vamos a buscar el título hasta el final. Ahora se vienen las carreras de Brasil donde también buscaremos ganar el campeonato de TCR Brasil” (Raphael Reis).