Bélgica eliminó a EE.UU con una goleada

Bélgica se clasificó a la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras golear y dejar fuera a Estados Unidos. Con un contundente 4-1 en el marcador, el equipo dirigido por Rudi García ahora se enfrentará a España el próximo viernes 10 de julio en Los Angeles desde las 16.

Con un doblete de Charles De Ketelaere (’9 y ’33) el marcador se inclinó a favor de la nación europea, por lo que fueron planteando un juego táctico para aprovechar los errores de los flojos norteamericanos. No obstante, a los ’31, Malik Tillman anotó para el equipo anfitrión, pero no bastó para revertir el ataque.

No fue hasta el segundo tiempo que se concretó la victoria de Bélgica y la goleada: una anotación de Hans Vanaken –tras un grosero error del arquero yanqui- y otra del eterno Romelu Lukaku, quien ingresó en el último tramo del partido.

De este modo, el conjunto de Las Barras y las Estrellas se despidió de este torneo, convirtiéndose en el último anfitrión en dejar esta edición mundialista, luego de Canadá (ante Marruecos 0-3) y México (2-3 con Inglaterra).

La derrota de los Estados Unidos también puso de manifiesto el fracaso de la estrategia planteada por Mauricio Pochettino, el técnico argentino del equipo por el cual intervino Donald Trump.