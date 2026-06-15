Bélgica y Egipto repartieron puntos en Seattle

Igualaron 1-1 en el partido que abrió el Grupo G de la Copa del Mundo. Emam Ashour hizo el gol de los africanos, mientras que Mohamed Hany, en contra, igualó para los europeos.

Bélgica y Egipto empataron este lunes 1-1 en el partido que puso en marcha el Grupo G de la Copa del Mundo de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se jugó en el Estadio de Seattle, tuvo el arbitraje del brasileño Ramón Abatti Abel.

Egipto golpeó rápido: en el día en el que celebra 34 años, Mohamed Salah fue el artífice de la jugada que abrió el marcador luego de asistir a Ashour, que de media distancia venció a Courtois para establecer el 1-0 parcial.

El arquero belga tuvo notables intervenciones que impidieron que su seleccionado se fuera al descanso aún en mayor desventaja. El complemento mostró otras tesituras en ambos encuentros, Egipto se replegó y apostó por el contraataque: Bélgica, a partir de la posesión, comenzó a construir y a acercarse al arco defendido por Mostafa Shoubir.

La primera situación de peligro llegó desde los pies de Kevin De Bruyne y un tiro libre que se estrelló en el poste derecho. Tielemans, poco después, intentó con un remate de media distancia apenas desviado.

La clave del empate ingresó desde el banco de relevos. Romelu Lukaku encabezó la recuperación belga y en su primera participación generó la igualdad: recibió un centro de Meunier y su presencia llevó a Mohamed Hany a empujar el balón en contra de su propio arco.

Bélgica no mermó en su incesante búsqueda por la victoria, pero la eficacia no estuvo de su lado: el arquero egipcio primero le ahogó el grito de gol a Mechele, tras un potente cabezazo, a los 83; posteriormente Lukaku, por la misma vía, no pudo conectar al arco una oportunidad clara.

En el segundo encuentro que completará la primera fecha del grupo G, Irán y Nueva Zelanda se enfrentaban este lunes, desde las 22, en el Estadio Los Angeles.