Boca dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco y jugará la final

Boca Juniors eliminó con autoridad a Vasco da Gama con una gran victoria 3-1 en los 90 minutos disputados en el estadio Maracaná y, con un resultado global de 3-2, avanzó a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera por Atlético Mineiro de Brasil o Montevideo City Torque de Uruguay. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes anotaron los goles del Xeneize, que sufrió el descuento de José Luis Rodríguez en Río de Janeiro.

El Xeneize jugó un primer tiempo a la altura de una instancia decisiva. Rigor, sacrificio y mucha entrega para un equipo que se ordenó al servicio de remontar el 0-1 de la ida disputada en Buenos Aires. Ya a los tres minutos había igualado la eliminatoria con un tremendo cabezazo de Di Lollo a la salida de un córner. El equipo de Rodolfo Arruabarrena apeló a un planteo audaz, muchas veces defendiendo mano a mano en el fondo, pero se mostró seguro en las coberturas y alcanzó el 2-0 a los 33 minutos a través de Miguel Merentiel, quien resolvió sin problemas en un mano a mano contra Léo Jardim.

En el complemento, la visita exhibió un notorio cansancio después de la primera etapa y los cambios de El Gigante de la Colina lo ayudaron a profundizar su dominio en campo contrario. Uno de ellos, Rodríguez, fue el encargado de marcar el descuento a falta de 25 minutos para el cierre del encuentro.

Instantes antes, Arruabarrena había tomado la decisión de meter a Leandro Paredes en lugar de Rodrigo Battaglia. El volante campeón del mundo con la selección argentina se recuperó a contrarreloj de una lesión y la idea era preservarlo, pero la exigencia del compromiso lo obligó a entrar en escena. Sin saberlo, el mediocampista fue el protagonista de la noche porque agarró una pelota a los 87 minutos y sacudió un tremendo remate frontal a más de 30 metros para estampar el 3-1 definitivo en Brasil, más allá de la endeble respuesta del arquero local.

Ahora, Boca Juniors se enfrentará este domingo desde las 17 (hora argentina) a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura y el domingo 1 de noviembre chocará con River Plate en la Bombonera. La final de la Copa Sudamericana será el 21 de noviembre y su rival se definirá este miércoles a partir de las 19, ya que jugarán Mineiro y City Torque en Uruguay con ventaja 3-0 para los brasileños.