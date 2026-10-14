Sudamericana: Boca perdió 1-0 ante Vasco da Gama y está obligado a ganar en Brasil

El Xeneize buscó el empate hasta el último minuto, pero no tuvo puntería y tampoco ligó. La visita pegó en el primer tiempo con un gol de Adson y se llevó un triunfazo para Río de Janeiro. Se define el próximo martes.

Vasco da Gama pegó primero y fue para siempre. El equipo carioca venció 1-0 a Boca en La Bombonera y se llevó un triunfazo. A los 24 minutos, Adson ganó en las alturas y venció la resistencia de Álvaro Montero para quedarse con los primeros 90 minutos de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena no tuvo el juego y sufrió por la ausencia de Leandro Paredes. También falló en la definición, aunque terminó con una «banda» de delanteros en cancha: Enner Valencia, Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Ángel Romero. Así y todo no pudo quebrar la resistencia de un Vasco que hizo un gran negocio.

El arranque fue de ida y vuelta, aunque la visita fue más profunda y tuvo su premio, justo antes de la pausa de hidratación. Adson, volante con llegada, les ganó en el salto a Facundo Herrera y Santiago Ascacibar y la mandó a guardar.

Después del gol, Boca sintió el imapcto y trató de generar juego. Sin embargo, no apareció Carlos Palacios y la dupla ofensiva Leonel Flores-Valencia no funcionó. Las más claras fueron de Ascacibar, quien siempre aparece en la zona de fuego, pero esta vez no tuvo efectividad. Ordenado y con Alan Lescano como generador de juego, Vasco fue un justo vencedor del primer tiempo.

Lo buscó hasta el final

Luego de regalar gran parte del segundo tiempo, Boca salió decidido a buscar el empate. Tampoco encontró los caminos, pero todo cambió con la insólita expulsión de Andrés Gómez a los 19 minutos. El colombiano no dejó patear a Santiago Ascacibar, fue amonestado, reclamó y vio la otra amarilla, en una determinación apresurada del chileno Piero Maza.

11 contra 10, el Vasco llenó la cancha de delanteros y arrinconó a su rival, pero no la embocó. Lo tuvo Valencia un par de veces, pero saltó a destiempo y en la más clara, Miguel Merentiel intentó definir a un palo, pero la pelota dio en Rober Renan, uno de los mejores de la visita. Antes, Lautaro Blanco y Ascacibar le sacaron astillas a los palos.

Boca dio un paso en falso, dejó atrás un invico de 17 partidos y tendrá que ganar en Brasil para sostener el sueño de jugar la final de la Sudamericana. Vasco hizo un negoción y se cuelga el cartel de candidato en una semi que se definirá el próximo martes en Río.

La síntesis

Boca (0): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Enner Valencia, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena

Vasco Da Gama (1): Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Alan Lescano, Thiago Mendes, Andrés Gómez; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel

Gol PT 24 Adson

Expulsado ST 19 Andrés Gómez

Cambios ST 13 Sebastián Villa por Williams Alarcón (B), 22 Miguel Merentiel por Carlos Palacios (B) y Tchê Tchê por Adson (V), 33 Gabriel Pereira por Santiago Sosa y Brenner Marlos por Bruno Duarte (V), 36 José Rodríguez por Paulo Henrique (V) y Ramon Rique por Alan Lescano (V), 41 Ángel Romero por Santiago Ascacibar (B)

Árbitro Piero Maza (Chile)

Estadio La Bombonera