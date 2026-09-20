Boca se impuso en el clásico a San Lorenzo bajo un diluvio

Se impuso 2-0 con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El “Ciclón” jugó gran parte con diez porque en la etapa inicial se fue expulsado Manuel Insaurralde.

Boca Juniors superó este domingo de visitante por 2-0 a San Lorenzo en la continuidad de la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, y de esa manera, continuó por su buen andar.

El partido, que se jugó en medio de una intensa lluvia en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien expulsó en el primer tiempo a Manuel Insaurralde, mediocampista del “Ciclón”.

El “Xeneize” se fue con los tres puntos por los goles que anotaron Leandro Lozano y Miguel Merentiel, ambos en la etapa inicial.

La visita comenzó mejor, plantado en campo rival y con buenas opciones por los costados y también en la pelota parada con un cabezazo de Lautaro Di Lollo que se apenas ancha por el segundo palo del arco defendido por José Devecchi.

Consumidos los primeros 20 minutos de partido, el visitante era superior en todos los sectores, pero no lograba plasmarlo en la red. Buena jugada de Boca a los 25 en el mano a mano de Leonel Flores por la derecha. Tras el centro del juvenil, llegó Miguel Merentiel a desviar, pero tapó el arquero.

El quiebre del encuentro se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Insaurralde vio la tarjeta roja directa por una fuerte infracción sobre Santiago Ascacíbar. San Lorenzo quedó con diez y debió afrontar más de una hora de partido en inferioridad numérica.

El segundo tiempo mostró la diferencia numérica. A los 11 minutos, un pase atrás rompió la defensa de San Lorenzo: Leonel Flores desbordó y tocó atrás para el uruguayo Lozano, que abrió el marcador. Ocho minutos después llegó el 2-0, con una jugada individual de Lautaro Blanco, que tras tirar un caño lanzó un centro rasante para la llegada de Merentiel. Antes, José Devecchi había evitado una nueva caída con una gran tapada a Ascacíbar, quien quedó solo tras una habilitación de taco de Merentiel a los 19 minutos.

El clásico se jugó bajo un diluvio en el Bajo Flores, con varios charcos de agua en el terreno de juego que complicaron el desarrollo. A los 31 minutos del segundo tiempo se cortó la luz en el Nuevo Gasómetro: Arasa frenó el partido, habló con los arqueros y los capitanes, y tras el visto bueno de todas las partes el duelo continuó sin interrupciones.

San Lorenzo, dirigido nuevamente por Rubén Darío Insua, intentó mantenerse en partido pese a la expulsión, pero no consiguió descontar y acumuló una nueva jornada sin poder acercarse a los puestos de clasificación.

Para Boca, en cambio, el triunfo representó su segunda victoria consecutiva en el Clausura, después del 3-1 frente a Central Córdoba, y le permitió alcanzar los 17 puntos en la Zona A. Antes de esta fecha llegaba con 14 unidades.

El resultado también prolongó el buen presente del equipo de Arruabarrena, que pocos días atrás había eliminado a San Pablo y avanzado a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora volverá a jugar por el torneo local el domingo 4 de octubre, cuando reciba a Unión de Santa Fe en la Bombonera por la fecha 11.