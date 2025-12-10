Boyero tendrá que seguir pidiendo permiso para salir de la ciudad

La defensa había solicitado flexibilizar las condiciones impuestas el 4 de diciembre para uno de los condenados en la causa “Emergencia Climática I”.

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas sustitutivas en la causa conocida como “Emergencia Climática I”. La instancia fue promovida por la defensa del exsecretario municipal de Obras Públicas, Abel Boyero, condenado en primera instancia en este expediente.

El abogado Guillermo Iglesias solicitó la revocación de la resolución dictada el pasado 4 de diciembre por un tribunal local, argumentando que la misma era “arbitraria”. En su planteo, requirió que las presentaciones semanales ante la Oficina Judicial fueran reemplazadas por presentaciones mensuales y que la prohibición de salir de la ciudad sin autorización judicial se modificara por la simple obligación de notificar la salida.

Iglesias sostuvo que su asistido ya cuenta con una pena de cinco años de prisión confirmada en segunda instancia, pero recordó que existe un recurso extraordinario pendiente ante el Superior Tribunal de Justicia. También argumentó que los riesgos procesales han disminuido con el paso del tiempo y que Boyero ha cumplido con todas las condiciones impuestas hasta el momento.

En respuesta, el fiscal jefe Cristian Olazabal pidió mantener las medidas vigentes. Señaló que la resolución cuestionada “no fue arbitraria” y remarcó que subsiste peligro de fuga mientras la sentencia no esté firme. Asimismo, indicó que la figura de “dar conocimiento” para salir de la ciudad no está contemplada en la normativa vigente y que la causa cuenta con doble conforme, lo que justifica la continuidad de las restricciones.

Tras escuchar a las partes, el tribunal de revisión —integrado por los jueces penales de Esquel, Ricardo Rolón y Jorge Novarino— resolvió confirmar la resolución apelada. De este modo, Boyero deberá continuar realizando presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y mantener la prohibición de salir de Comodoro Rivadavia sin autorización expresa.

Al fundamentar su decisión, los magistrados señalaron que las medidas impuestas “han sido exitosas y no arbitrarias”, y consideraron que el planteo defensivo reflejaba únicamente “un desacuerdo sobre cuán larga puede ser soltada la cuerda”.