Lucia Pettinari preside el Consejo de la Magistratura

Por amplia mayoría fue votada este miércoles por sus pares. Es la segunda mujer que preside el organismo en toda su historia.

En la última sesión de 2025, el Consejo de la Magistratura de Chubut realizó este miércoles en el Hotel Libertador en Trelew la ceremonia de asunción de seis nuevos integrantes y -en la primera votación del nuevo mandato- fue electa la defensora jefa de Comodoro Rivadavia, Lucía Pettinari, como nueva presidenta del cuerpo, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en ocupar ese lugar.

Además, fueron electos Fernando Peralta como subrogante primero y Lucia González Almirón como subrogante segundo de la presidencia, en una ceremonia en la que se entregaron presentes a los miembros salientes y donde además se hizo entrega por parte de la Municipalidad de Rawson de la ordenanza en la que se adjudicó un terreno para la construcción de la futura sede, sobre la calle Chacho Peñaloza en intersección con las calles Juan Perón, Río Negro y Neuquén.

El acto contó con la presencia de las máximas autoridades del Poder Judicial y de los ministerios públicos, así como diputados provinciales, invitados y familiares de los nuevos integrantes.

El presidente saliente, Rafael Lucchelli, brindó un mensaje de apertura agradeciendo el trabajo del personal del Consejo y luego dio inicio la sesión.

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, fue el encargado de entregar los diplomas a los nuevos integrantes: Facundo Lázzaro (consejero popular de Trelew); Ezio Tracanna (consejero popular de Esquel); María Bottini (Magistrados); Karina Jurado (abogados de Comodoro Rivadavia); Fernando Peralta (abogados de Trelew); y Fanny Ávalos (abogados de Esquel).

Quienes dejaron su lugar fueron Jorge Früchtenicht, Silvina Ruppel, Paula Cardozo, Manuel Burgueño Ibarguren, Giovana Taurelli y Mariano Jalón.

Una vez en sus puestos, la nueva integración del consejo votó a su nueva presidenta, Lucía Pettinari, quien obtuvo 12 de los 14 votos. Luego fueron electos Peralta y González Almirón como subrogantes primero y segundo.

En el final del acto, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rawson, Pablo Villalobos, entregó a las autoridades copia de la ordenanza por la cual se adjudicó el terreno para la futura sede permanente, fruto de la gestión de los últimos años que logró la aprobación de la ley que modifica la ciudad de asiento definitivo, que ahora es la capital de la provincia.