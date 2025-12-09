Pidieron juzgar a Morena Rial por robos en San Isidro y Castelar

Morena Rial, hija del periodista y conductor de TV Jorge Rial, está cerca de enfrentar un juicio oral y público por haber participado de robos en casas de Villa Adelina, San Isidro, y de Castelar, partido de Morón.

De ser encontrada culpable en un juicio oral y público, Rial, de 26 años, podría recibir una pena de entre tres y diez años de prisión, informaron fuentes judiciales.

La influencer −así se definió a sí misma en el expediente judicial cuando le preguntaron cuál era su ocupación− está detenida en la Unidad 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena. Está imputada con prisión preventiva por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. Tres casos se les adjudican a la joven y al resto de la banda, integrada además por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, Luna González, está prófuga.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostuvo el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari en el requerimiento de elevación a juicio presentado en las últimas horas ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Rial fue detenida por un robo ocurrido el 18 de enero pasado cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

DIVISION DE ROLES

“El día 18 de enero pasado, cerca de las 22, Rial −vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos−, Luna González, Alan Martín Fernández, Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles se constituyeron con fines de robo, y a bordo del rodado marca Peugeot 207 blanco conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 2775, en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, según se desprende del dictamen donde el fiscal Ferrari solicitó la detención de Rial, y al que tuvo acceso La Nación.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa de Villa Adelina fueron Ledesma y un ladrón que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el auto.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, y tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente para ello la llave térmica empotrada en una pared lateral, sortearon desde la vía pública el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas y levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, afirmó el fiscal Ferrari en su dictamen.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revista en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el comando radioeléctrico hasta una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

La hija de Jorge Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar, también en enero pasado, donde la banda se alzó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro.

“Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.