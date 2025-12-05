Mantienen las medidas sustitutivas en la causa "Emergencia Climática I

El tribunal confirmó por seis meses más las restricciones que pesan sobre los condenados, mientras avanza la etapa de impugnación.

El mediodía del jueves se realizó en Comodoro la audiencia de revisión vinculada a la causa “Emergencia Climática I”, donde el Ministerio Público Fiscal pidió mantener las medidas sustitutivas de prisión preventiva que ya cumplen los acusados. Las defensas no se opusieron y el tribunal resolvió ratificar todas las restricciones por un periodo de seis meses.

Según expuso el fiscal jefe Cristian Olazabal, no hubo cambios en las circunstancias procesales que justificaron la imposición de las medidas, recordando que la causa cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia y la confirmación de la Cámara Penal, lo que implica doble conforme. Aún resta la resolución de una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia.

En consecuencia, para Abel Boyero, Javier Morales, Cristian Lobos Rosas, Cristian Pérez y Roberto Monasterolo se mantendrán las presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de salir del radio urbano de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly sin autorización previa.

En el caso de Rubén Palomeque, debido a su estado de salud, continúa vigente la prohibición de salir del país salvo autorización judicial.

El tribunal de revisión estuvo integrado por los jueces penales Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Ariel Tedesco. Participó el fiscal general Cristian Olazabal, mientras que las defensas estuvieron a cargo de Guillermo Iglesias (Boyero), Juan Bill (Morales y Lobos Rosas), Fabián Gabalachis (Monasterolo), María Cristina Sadino (Palomeque) y Alejandro Fuentes (Pérez).