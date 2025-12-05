Docente irá a juicio oral por presuntos abusos ocurridos en una escuela

La jueza Ivana González dispuso la elevación a juicio tras una extensa audiencia preliminar. La causa, impulsada por Fiscalía y acompañada por la querella, avanza hacia un debate que se realizaría en marzo de 2026.

La causa que investiga a una docente por presuntos abusos sexuales ocurridos en una escuela de Trelew durante 2024 fue elevada a juicio oral, luego de que la jueza Ivana González resolviera dar por cumplidos los requisitos de la etapa preliminar.

La acusación, representada por la fiscal general Claudia Ibáñez, sostiene que la imputada habría cometido tres hechos de abuso sexual simple agravado por su rol como encargada de la educación del niño, figura prevista en el artículo 119 del Código Penal. Las presuntas víctimas cuentan con el acompañamiento legal de la querellante Gladys Olavarría.

Durante varias horas se debatió sobre la admisión de testigos, la incorporación de informes periciales de ambas partes y otros aspectos procesales necesarios antes de la apertura del juicio. Una vez finalizados los planteos, la magistrada confirmó la elevación de la causa y determinó que el debate estará a cargo de un tribunal unipersonal.

La calificación con la que se llega a esta instancia es abuso sexual simple agravado por ser la denunciada encargada de la educación, en concurso real y en calidad de autora. El agravante aplica cuando el acusado ocupa un rol de enseñanza, instrucción o cuidado directo sobre el menor.

Tras la decisión judicial, la Oficina Judicial deberá fijar fecha para el debate oral. Se estima que el juicio podría realizarse en marzo de 2026, donde se analizarán testimonios, pericias y el resto de la prueba ofrecida por las partes.

La causa continuará generando atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a que involucra el ámbito escolar, un espacio especialmente protegido por la ley.