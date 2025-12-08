Haro seguirá preso y Sudan tendrá prisión domiciliaria

Se decidió luego de una audiencia de revisión. Ambos están acusados de participar en un robo con arma de fuego.

El pasado viernes se llevó adelante una audiencia de revisión vinculada a un hecho ocurrido el 3 de agosto, en el que están imputados Alexander Haro y Jorge Sudan. Durante el encuentro, la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva para ambos, mientras que las defensas requirieron que la medida sea sustituida por arresto domiciliario.

Finalmente, el juez penal Ariel Tedesco resolvió confirmar la prisión preventiva de Haro y otorgar la modalidad de arresto domiciliario para Sudan hasta el 5 de febrero de 2026.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron sostener la medida de coerción vigente al considerar que no se modificaron las circunstancias que motivaron su aplicación. Señalaron la existencia de riesgo de fuga en función de la pena esperada, cuyo mínimo sería de cinco años de prisión efectiva.

Además, solicitaron un mes más de plazo para completar la investigación, en virtud de un resultado pericial incorporado recientemente.

Por el lado de Sudan, su defensa pidió reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario, apoyándose en un informe socioambiental elaborado por la Oficina Judicial que determinó que existen las condiciones para que su asistido cumpla la medida bajo supervisión.

La defensa de Haro también se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva y solicitó su arresto domiciliario. Argumentó que el imputado cuenta con arraigo y que sostener la medida solo por la expectativa de pena “constituye un adelantamiento de condena”.

Según la investigación, el 3 de agosto, alrededor de las 16:45, la víctima circulaba en su automóvil por avenida Polonia y Pieragnoli cuando fue interceptada por los imputados. Haro habría golpeado al conductor en la cabeza con la culata de un arma mientras ambos sustraían elementos de valor para luego darse a la fuga.

Tras un operativo policial, Haro fue detenido en inmediaciones del lugar, mientras que Sudan logró escapar. Ambos están imputados por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego utilizada como arma impropia, en calidad de coautores.

En la audiencia participaron el fiscal general Julio Puentes, junto al funcionario Franco Tavano; la defensa de Sudan ejercida por las abogadas Vanesa Vera y Carolina Moscolo; y la defensa de Haro representada por María de los Ángeles Garro.